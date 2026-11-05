Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:44 | 05/11/2026
Chiều ngày 5/11/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan của Bộ Tài chính đối với ông Phan Quốc Đông. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì.
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Cụ thể, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Hải quan bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan của Bộ Tài chính cho ông Phan Quốc Đông. Ảnh: Cục Hải quan

Tại hội nghị, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 3233/QĐ-BTC ngày 4/11/2026 của Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đánh giá ông Phan Quốc Đông là cán bộ được đào tạo bài bản, có 27 năm gắn bó với ngành Hải quan. Quá trình công tác, ông Đông trưởng thành từ công chức Hải quan địa phương, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp đội và lãnh đạo chi cục. Đây là nền tảng kinh nghiệm thực tiễn để ông tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu tân Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, giữ vững tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đổi mới công tác kiểm tra sau thông quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Quốc Đông bày tỏ đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm và thách thức lớn. Tân Chi cục trưởng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đề cao kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị.

Ông Phan Quốc Đông chia sẻ, việc kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Trên cương vị mới, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các đơn vị và tập thể cán bộ, công chức để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Song Linh
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