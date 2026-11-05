Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Cụ thể, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan của Bộ Tài chính cho ông Phan Quốc Đông. Ảnh: Cục Hải quan

Tại hội nghị, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 3233/QĐ-BTC ngày 4/11/2026 của Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đánh giá ông Phan Quốc Đông là cán bộ được đào tạo bài bản, có 27 năm gắn bó với ngành Hải quan. Quá trình công tác, ông Đông trưởng thành từ công chức Hải quan địa phương, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp đội và lãnh đạo chi cục. Đây là nền tảng kinh nghiệm thực tiễn để ông tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu tân Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, giữ vững tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đổi mới công tác kiểm tra sau thông quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Quốc Đông bày tỏ đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm và thách thức lớn. Tân Chi cục trưởng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đề cao kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị.