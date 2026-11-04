Thuế - Hải quan

Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 7.821 tỷ đồng sau 10 tháng

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
19:27 | 04/11/2026
(TBTCO) - Trong 10 tháng đầu năm 2026, Thuế cơ sở 12, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước hơn 7.821 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán pháp lệnh cả năm.
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Thu ngân sách tăng mạnh

Chiều 4/11, Thuế cơ sở 12, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 10 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 2 tháng cuối năm 2026.

Thông tin về kết quả thu 10 tháng đầu năm 2026, ông Trần Minh Nhã - Trưởng Thuế cơ sở 12 cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng đạt 7.821 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán pháp lệnh năm 2026 và 84,5% dự toán phấn đấu, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 2.426 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế đạt 4.508 tỷ đồng, bằng 122% dự toán pháp lệnh và 100,8% dự toán phấn đấu, tăng 162,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 1.740 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 7.821 tỷ đồng sau 10 tháng
Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12, Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác kiểm tra thuế được Thuế cơ sở 12 đẩy mạnh. Lũy kế đến ngày 27/10/2026, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra 1.189/1.189 hồ sơ tại trụ sở người nộp thuế, đạt 135% nhiệm vụ được giao và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Qua kiểm tra, tổng số tiền thuế truy thu, thu hồi hoàn, tiền phạt và chậm nộp đạt 312,749 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế là 208,277 tỷ đồng; thu hồi hoàn thuế 2,660 tỷ đồng; tiền phạt và chậm nộp 101,811 tỷ đồng.

Số tiền đã nộp vào ngân sách đạt 268,044 tỷ đồng, tương đương 86% tổng số thu qua kiểm tra. Ngoài ra, cơ quan thuế đã thực hiện giảm lỗ 878,276 tỷ đồng và giảm khấu trừ thuế 28,979 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm tra sau hoàn thuế VAT, Thuế cơ sở 12 có 86 hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra, tương ứng số tiền đã hoàn 309,2 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, đơn vị đã kiểm tra 27 hồ sơ, tương ứng 110,1 tỷ đồng tiền hoàn thuế; qua kiểm tra xử lý truy hoàn và xử phạt 1,75 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 1,56 tỷ đồng. Hiện còn 59 hồ sơ cần kiểm tra, tương ứng 199,1 tỷ đồng tiền thuế đã hoàn.

Một trong những vấn đề đáng chú ý trong công tác quản lý thuế tại địa bàn là tình trạng nợ thuế. Tính đến ngày 31/10/2026, tổng tiền thuế nợ do Thuế cơ sở 12 quản lý là 2.310 tỷ đồng, tương đương 30,18% dự toán thu ngân sách năm 2026. Trong đó, nợ dưới 90 ngày là 1.415 tỷ đồng; nợ khó thu 889 tỷ đồng và nợ đang xử lý 6 tỷ đồng.

Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

Trong tháng 11/2026, Thuế cơ sở 12 đặt mục tiêu thu ngân sách đạt ít nhất 9% dự toán pháp lệnh và phấn đấu năm 2026 hoàn thành nhiệm vụ thu được giao. Các nguồn thu trọng tâm được xác định gồm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thu hồi nợ thuế và các khoản thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Đơn vị cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thuế, hóa đơn; kiểm tra sau hoàn thuế VAT; rà soát các cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn, hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kinh doanh trên nền tảng số nhằm hạn chế thất thu ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Thuế cơ sở 12. Kết quả của Thuế cơ sở 12 là một phần đóng góp trực tiếp vào thành tích chung của ngành Thuế Thành phố.

Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 7.821 tỷ đồng sau 10 tháng
Ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Trong thời gian tới, ông Giang Văn Hiển đề nghị Thuế cơ sở 12 quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu được giao là 9.259 tỷ đồng. Đồng thời rà soát kỹ các nguồn thu có căn cứ để phấn đấu thêm, hướng tới mốc 10.000 tỷ đồng.

“Để đạt mốc phấn đấu thêm, đơn vị cần thu 2.179 tỷ đồng trong 2 tháng, bình quân khoảng 1.090 tỷ đồng mỗi tháng. Đây là nỗ lực rất cao, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo và sự vào cuộc của từng tổ, từng địa bàn, từng công chức. Các giải pháp cần gắn với nguồn thu, đầu mối và tiến độ cụ thể, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm của Thuế cơ sở 12 là bám sát từng nguồn thu, cập nhật thường xuyên số phải thu, số đã nộp và số còn phải thu theo sắc thuế, tổ và địa bàn.

Đồng thời, đôn đốc kịp thời các khoản đã đến hạn, theo dõi sát các kỳ kê khai, tiền thuê đất và hồ sơ nhà đất, lệ phí trước bạ; tháo gỡ vướng mắc đúng thẩm quyền để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ các tổ và địa bàn còn cần nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu. Quyết liệt thu hồi nợ thuế. Phân loại rõ nợ có khả năng thu, nợ đang xử lý, nợ khó thu và nợ liên quan đến đất.

Ngoài ra, sẽ đẩy nhanh kiểm tra và chống thất thu trên cơ sở phân tích rủi ro; Tăng cường quản lý hộ kinh doanh và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; Phát huy trách nhiệm người đứng đầu và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương./.

Trong tháng 10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước của Thuế TP. Hồ Chí Minh ước đạt 82.732 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt 620.810 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh, đạt 77,6% chỉ tiêu ngành Thuế được giao trong mục tiêu chung 1 triệu tỷ đồng và tăng 21,7% so với cùng kỳ.
Việt Dũng
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