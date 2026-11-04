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Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng

19:37 | 04/11/2026
(TBTCO) - Chứng khoán HD (HDS) dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ sau phát hành. Khoảng 2.842 tỷ đồng từ đợt IPO sẽ được dành cho vay ký quỹ, nghiệp vụ có dư nợ tăng hơn gấp đôi chỉ trong quý III/2026.
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Theo nghị quyết Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán HD thông qua giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở mức 38.900 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối hết số cổ phiếu đăng ký chào bán, HDS dự kiến thu về hơn 4.737 tỷ đồng. Tính theo giá IPO, giá trị vốn cổ phần sau phát hành ước khoảng 47.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.

Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng
Tính theo giá IPO, giá trị vốn cổ phần sau phát hành ước khoảng 47.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.

Dành 60% vốn IPO cho vay ký quỹ

HDS dự kiến phân bổ 60% số tiền huy động cho vay giao dịch ký quỹ, 10% cho ứng trước tiền bán chứng khoán và chia đều 30% còn lại cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ. Kế hoạch giải ngân kéo dài từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Dư nợ cho vay ký quỹ của HDS tăng từ 5.288 tỷ đồng cuối quý II lên 10.746 tỷ đồng tại ngày 30/9. Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu đạt 14.041 tỷ đồng, gấp khoảng bốn lần đầu năm, và tỷ lệ vốn khả dụng đạt 434%. Nguồn vốn từ IPO sẽ bổ sung năng lực cho vay trên nền vốn đã được củng cố trong năm 2026.

Lợi nhuận chín tháng gấp 3,7 lần, ngân hàng đầu tư đóng góp hơn một phần ba doanh thu

Lũy kế chín tháng năm 2026, HDS đạt 3.018 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,6 lần cùng kỳ, và 2.241 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3,7 lần cùng kỳ, hoàn thành 66% kế hoạch năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) chín tháng quy đổi theo năm đạt 27,5%.

Mảng ngân hàng đầu tư mang về 1.102 tỷ đồng, chiếm 36,5% doanh thu, trong đó bảo lãnh phát hành đóng góp 982 tỷ đồng. Trong hệ sinh thái tài chính HDBank, HDS kết nối nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp với nhà đầu tư thông qua các dịch vụ tư vấn, cấu trúc, bảo lãnh và phân phối. Nguồn thu phí từ các thương vụ bổ sung cho doanh thu từ môi giới và cho vay ký quỹ.

Mức giá IPO tương đương khoảng 3 lần giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2026, khi giá trị sổ sách của HDS đạt 12.811 đồng/cổ phiếu.

HDBank dự kiến nắm khoảng 81% vốn sau IPO

Hội đồng Quản trị HDS đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chứng khoán SSI là đơn vị tư vấn hồ sơ và đại lý phân phối, cùng Chứng khoán HSC tham gia phân phối. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu được mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

HDBank hiện sở hữu 90% vốn HDS và dự kiến nắm khoảng 81% nếu đợt chào bán được phân phối hết. HDS sẽ công bố thời gian và cách thức đăng ký mua sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán./.

Hải Băng
Từ khóa:
Chứng khoán HD IPO hdbank hdb IPO HDS HDS

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