Ngân hàng - Bảo hiểm

PGBank gia hạn đăng ký mua cổ phiếu đến giữa tháng 12, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng

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anhtuyet.tbtc@gmail.com
18:31 | 03/11/2026
(TBTCO) - PGBank vừa gia hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 14/12/2026. Trong đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động tối đa 1.500 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh PGBank đang mở rộng quy mô hoạt động, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 630 tỷ đồng, tăng 27%.
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Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu ra công chúng năm 2026.

Cụ thể, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trước khi điều chỉnh là từ ngày 15/10/2026 đến ngày 4/11/2026. Sau điều chỉnh, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài đến ngày 14/12/2026.

Về lý do điều chỉnh, PGBank cho biết, do diễn biến thị trường chưa thuận lợi. Các nội dung khác không thay đổi so với thông báo trước đó.

Được biết, trong đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến huy động tối đa 1.500 tỷ đồng nếu toàn bộ số cổ phiếu được phân phối.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100.000:20.472, tức cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua 20.472 cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 20,472%.

PGBank gia hạn đăng ký mua cổ phiếu đến giữa tháng 12, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng
PGBank gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến giữa tháng 12, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Ở diễn biến liên quan, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh vừa báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại PGBank sau khi chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty nắm giữ hơn 65 triệu cổ phiếu PGB, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,88% vốn điều lệ ngân hàng. Ngày 27/10/2026, doanh nghiệp đã chuyển nhượng 13,3 triệu quyền mua được phân bổ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của PGBank đợt 1.

Theo đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ của doanh nghiệp không thay đổi, nhưng tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm từ 8,88% xuống 7,41%, giả định tỷ lệ chào bán thành công là 100%.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 phản ánh đà mở rộng quy mô hoạt động, sự gia tăng đóng góp từ các nguồn thu ngoài lãi và khả năng cải thiện hiệu quả kinh doanh của PGBank.

Theo đó, 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của PGBank tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Trong đó, thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng đáng kể, hơn gấp đôi so với cùng kỳ, thể hiện khả năng đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1% so với thời điểm cuối năm 2025.

PGBank thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,46%, duy trì ở ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiền gửi khách hàng tăng trưởng đều đặn, đạt mức 5,8% so với cuối năm 2025, đặc biệt, huy động không kỳ hạn (CASA) tăng mạnh, đạt mức 32%, tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh và mở rộng tín dụng.

Cùng với sự phát triển về quy mô, PGBank cũng đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính khi tăng vốn chủ sở hữu lên 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025; đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng, tăng 33,2% cuối năm 2025 (5.500 tỷ đồng), góp phần nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động./.

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