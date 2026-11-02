Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Hai sự kiện mở ra một chương phát triển mới với diện mạo hiện đại, năng động hơn trên hành trình gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam, khẳng định tinh thần đổi mới không ngừng, khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững và cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng, đối tác, cộng đồng và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Ban Lãnh đạo Cấp cao Daiichi Life Việt Nam cắt băng khai trương và chúc mừng Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới

Kế thừa giá trị và uy tín được xây dựng qua hơn 124 năm phát triển của Tập đoàn Daiichi Life, nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới. Diện mạo mới thể hiện sự kết nối hài hòa giữa những giá trị truyền thống đã làm nên uy tín của thương hiệu với tinh thần hiện đại, năng động, lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó mang đến trải nghiệm thuận tiện và thân thiện hơn ở mọi điểm chạm.

Lễ ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính TP. Hồ Chí Minh và Lễ khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới đồng thời khởi đầu cho chiến dịch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng của Daiichi Life Việt Nam trên cả nước. Đây là một phần trong chiến lược đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai”, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người Việt xây dựng cuộc sống an tâm và tương lai vững chắc.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam chia sẻ, những thành tựu Daiichi Life Việt Nam đạt được trong suốt gần hai thập kỷ qua không chỉ được xây dựng trên uy tín của một thương hiệu hơn 124 năm đến từ Nhật Bản, mà còn là kết quả từ sự tận tâm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân viên, đại lý bảo hiểm và đối tác trên toàn quốc.

“Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và trân trọng niềm tin mà hàng triệu khách hàng cùng gia đình đã dành cho Daiichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua. Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm hiện thực hóa cam kết ‘Gắn bó dài lâu’, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng hơn” - Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam nói.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước./.