Thời sự

Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững

Hoàng Yến

Hoàng Yến

10:42 | 02/11/2026
(TBTCO) - Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong bối cảnh nhiều biến động, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục mở rộng các kênh dẫn vốn, nâng cao hiệu quả phân bổ ngân sách và chất lượng đầu tư, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027.
aa

Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/10, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tán thành với báo cáo của Chính phủ, ghi nhận những nỗ lực trong điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực cho phát triển.

Đặt nền móng cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) cơ bản thống nhất và đánh giá cao báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Theo đại biểu, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt trên 9%, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 56 tỷ USD là những điểm sáng rất đáng tự hào giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động, khẳng định sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nỗ lực to lớn của toàn xã hội.

Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững
Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngày 30/10/2026. Ảnh: Đức Thanh

Cùng đánh giá về kết quả điều hành, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và sự điều hành linh hoạt của Chính phủ khi vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân. Đại biểu nhấn mạnh, kết quả đạt được rất đáng trân trọng và ghi nhận.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) nêu bật kết quả GDP 9 tháng tăng 9,01%, xuất khẩu tăng 24,5% trong năm đầu thực hiện Nghị quyết

Đại hội XIV, giữa nhiều cú sốc bên ngoài. Đại biểu ghi nhận việc thị trường chứng khoán được nâng hạng, thủ tục hành chính giảm hơn một nửa về cả thời gian lẫn chi phí. “Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng nền móng đã được đặt”, đại biểu bày tỏ.

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Tại báo cáo giải trình ý kiến đại biểu, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đối với doanh nghiệp, các giải pháp tập trung vào tiếp cận vốn tín dụng, đất đai, mặt bằng sản xuất và hạ tầng thiết yếu; đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung, dài hạn, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Về hoàn thiện thể chế, đại biểu Lã Thanh Tân (đoàn Hải Phòng) đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra trong năm 2027. Việc rà soát 45.793 văn bản quy phạm pháp luật, với hàng nghìn văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, được đại biểu đánh giá là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ.

Để phát huy kết quả này, đại biểu đề nghị rà soát theo các chuỗi quan hệ pháp lý liên ngành, ưu tiên những lĩnh vực tác động lớn đến huy động nguồn lực và tăng trưởng. Với mỗi nhóm vấn đề, cần xác định rõ phương án xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành; đánh giá hiệu quả thể chế bằng thời gian, chi phí thủ tục được cắt giảm, số dự án và nguồn lực được khơi thông.

Vốn dài hạn đi theo niềm tin dài hạn

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu Lê Hoàng Anh cũng đặt vấn đề “lấy vốn dài hạn ở đâu để đi đường dài?”. Dẫn số liệu, đại biểu cho biết, tín dụng đã đạt khoảng 155% GDP, gần 80% vốn huy động có kỳ hạn dưới 12 tháng, trong khi một nửa dư nợ là trung và dài hạn. Áp lực vốn không chỉ ở doanh nghiệp, mà còn cả ở phía ngân sách công khi nhu cầu đầu tư phát triển là rất lớn. Khi Nhà nước và doanh nghiệp cùng tìm vốn dài hạn từ nguồn tiết kiệm, việc phát triển thị trường vốn có ý nghĩa quan trọng.

Nhấn mạnh “vốn dài hạn chỉ đi theo niềm tin dài hạn, và niềm tin ấy trước hết là niềm tin vào pháp luật”, đại biểu đề nghị, trước hết, cần bảo đảm điều kiện nền, đó là sự ổn định và có thể tiên liệu được của pháp luật. Chính sách phải được đánh giá tác động thực chất, có lộ trình chuyển tiếp, không hồi tố bất lợi cho doanh nghiệp.

Đại biểu cho rằng, luật khung giúp điều hành linh hoạt, nhưng khung càng rộng thì quyền cơ bản của doanh nghiệp càng phải được ghi rõ trong luật. “Doanh nghiệp chỉ yên tâm khi quyền của họ nằm trong luật, chứ không nằm ở văn bản hướng dẫn có thể thay đổi thường xuyên. Đạt chuẩn nhanh để tháo gỡ, nhưng luật ổn định mới giữ được vốn”, đại biểu nêu rõ.

Cùng quan tâm khả năng tiếp cận vốn, đại biểu Trần Quốc Tuấn đề nghị mở rộng bảo lãnh tín dụng, xem xét dòng tiền, hợp đồng và đơn hàng khi thẩm định để doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn thuận lợi hơn.

Ở góc độ đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) kiến nghị tháo gỡ rào cản về thể chế tài chính và tài sản công để phát triển doanh nghiệp khởi nguồn trong trường đại học. Cụ thể, cần sớm có hướng dẫn về định giá và góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học, thí điểm cơ chế vốn mồi, đồng tài trợ cùng doanh nghiệp cho giai đoạn sản xuất thử.

Đại biểu cũng đề nghị tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm các phòng thí nghiệm hiện đại và hệ thống sản xuất thử nghiệm dùng chung tại các viện nghiên cứu, trường đại học trọng điểm, vận hành theo cơ chế mở để kết nối với doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu suất tài sản công, tránh dàn trải, lãng phí ngân sách.

Nhiều giải pháp tích cực để phát triển thị trường vốn

Trước khi Quốc hội thảo luận, ngày 29/10, Bộ Tài chính đã có báo cáo giải trình làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Theo Bộ Tài chính, GDP 9 tháng tăng 9,01%. Kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng cao, mà còn ở những chuyển biến tích cực về chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất, huy động và sử dụng nguồn lực.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đầu tư khu vực tư nhân đạt 1.649,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 53% tổng vốn, tăng 14%, cao hơn mức tăng cả năm của các năm giai đoạn 2021 - 2025.

Về thị trường vốn, lũy kế 9 tháng, tổng vốn huy động thực tế của doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán đạt gần 564,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, huy động thông qua chào bán cổ phiếu đạt 135,94 nghìn tỷ đồng, tăng 68,82%; giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành là 368,85 nghìn tỷ đồng, tăng 1,62%.

Hoạt động IPO khởi sắc với 10 doanh nghiệp IPO từ cuối năm 2025 đến nay, huy động khoảng 60,9 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cả giai đoạn 2021 - 2024. Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, mở ra kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn trung, dài hạn từ các quỹ đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhìn nhận hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực còn hạn chế; đầu tư tư nhân chưa đạt kỳ vọng. Doanh nghiệp vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, kênh huy động vốn trung, dài hạn qua thị trường vốn còn hạn chế. Đến ngày 10/10/2026, lãi suất cho vay bình quân của giao dịch phát sinh mới ở mức 9,07%/năm.

Để hỗ trợ huy động vốn, Bộ đã tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán, cắt giảm thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ chế IPO gắn với niêm yết; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; thu hút doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết.

Bộ Tài chính cũng nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, mô hình huy động vốn cho cơ sở hạ tầng như trái phiếu hạ tầng, trái phiếu ESG, trái phiếu PPP dành cho doanh nghiệp dự án; phát triển nhà đầu tư tổ chức, ngành quỹ và các sản phẩm như quỹ hoán đổi danh mục, quỹ trái phiếu, quỹ hạ tầng; thu hút nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
Hoàng Yến
Từ khóa:
khơi thông nguồn vốn kinh tế xã hội quốc hội phân bổ ngân sách chất lượng đầu tư

Bài liên quan

Khơi thông nguồn lực đất đai cần đi cùng ổn định cuộc sống người dân

Khơi thông nguồn lực đất đai cần đi cùng ổn định cuộc sống người dân

Sửa Luật Chứng khoán: Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

Sửa Luật Chứng khoán: Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Chấm dứt tình trạng “một đồng vốn, hai quy trình”

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Chấm dứt tình trạng “một đồng vốn, hai quy trình”

Dành cho bạn

Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Infographics: 10 tháng năm 2026, CPI của Hà Nội tăng 4,92%

Infographics: 10 tháng năm 2026, CPI của Hà Nội tăng 4,92%

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Đọc thêm

Không thiếu chính sách mà thiếu tinh thần dám chịu trách nhiệm

Không thiếu chính sách mà thiếu tinh thần dám chịu trách nhiệm

(TBTCO) - Đề cập đến độ trễ trong thực thi chính sách, đại biểu Trần Thị Vân cho rằng chúng ta không thiếu chính sách, cái mà chúng ta đang thiếu là một cơ chế phản ứng đủ nhanh và tinh thần dám chịu trách nhiệm để kết nối những nguồn lực riêng lẻ thành động lực và cơ hội để phát triển.
Kiến tạo môi trường để doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động lớn mạnh

Kiến tạo môi trường để doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động lớn mạnh

(TBTCO) - Giải trình về chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ định hướng không hỗ trợ tràn lan, mà tập trung tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp phát triển.
Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

(TBTCO) - Sáng 28/10/2026, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị các vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển Thủ đô.
Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ công nghệ, vốn và nhân lực toàn cầu

Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ công nghệ, vốn và nhân lực toàn cầu

(TBTCO) - Sáng 28/10, tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thử nghiệm công nghệ mới và huy động vốn dài hạn, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Đổi mới hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia

Đổi mới hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia

(TBTCO) - Kiểm toán công không chỉ dừng ở kiểm tra tuân thủ mà còn cần đóng góp vào hoạch định chính sách, nhận diện sớm rủi ro và nâng cao hiệu quả nguồn lực công. Đây là yêu cầu được nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”, do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 27/10 tại Hà Nội.
Đưa khoa học công nghệ vào từng bài toán tăng trưởng nông nghiệp

Đưa khoa học công nghệ vào từng bài toán tăng trưởng nông nghiệp

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu xác định các bài toán lớn từ thực tiễn sản xuất, tháo gỡ điểm nghẽn trong liên kết nghiên cứu với doanh nghiệp, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ để tạo giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

(TBTCO) - Chiều 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững

Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Infographics: 10 tháng năm 2026, CPI của Hà Nội tăng 4,92%

Infographics: 10 tháng năm 2026, CPI của Hà Nội tăng 4,92%

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Vạn dặm gắn kết: Khi yêu thương được gửi trao bằng hành động thiết thực

Vạn dặm gắn kết: Khi yêu thương được gửi trao bằng hành động thiết thực

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Không để áp lực trước mắt làm suy giảm dư địa điều hành những năm sau

Không để áp lực trước mắt làm suy giảm dư địa điều hành những năm sau

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng