Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững

Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/10, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tán thành với báo cáo của Chính phủ, ghi nhận những nỗ lực trong điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực cho phát triển.

Đặt nền móng cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) cơ bản thống nhất và đánh giá cao báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Theo đại biểu, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt trên 9%, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 56 tỷ USD là những điểm sáng rất đáng tự hào giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động, khẳng định sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nỗ lực to lớn của toàn xã hội.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngày 30/10/2026. Ảnh: Đức Thanh

Cùng đánh giá về kết quả điều hành, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và sự điều hành linh hoạt của Chính phủ khi vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân. Đại biểu nhấn mạnh, kết quả đạt được rất đáng trân trọng và ghi nhận.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) nêu bật kết quả GDP 9 tháng tăng 9,01%, xuất khẩu tăng 24,5% trong năm đầu thực hiện Nghị quyết

Đại hội XIV, giữa nhiều cú sốc bên ngoài. Đại biểu ghi nhận việc thị trường chứng khoán được nâng hạng, thủ tục hành chính giảm hơn một nửa về cả thời gian lẫn chi phí. “Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng nền móng đã được đặt”, đại biểu bày tỏ.

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay Tại báo cáo giải trình ý kiến đại biểu, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đối với doanh nghiệp, các giải pháp tập trung vào tiếp cận vốn tín dụng, đất đai, mặt bằng sản xuất và hạ tầng thiết yếu; đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung, dài hạn, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Về hoàn thiện thể chế, đại biểu Lã Thanh Tân (đoàn Hải Phòng) đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra trong năm 2027. Việc rà soát 45.793 văn bản quy phạm pháp luật, với hàng nghìn văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, được đại biểu đánh giá là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ.

Để phát huy kết quả này, đại biểu đề nghị rà soát theo các chuỗi quan hệ pháp lý liên ngành, ưu tiên những lĩnh vực tác động lớn đến huy động nguồn lực và tăng trưởng. Với mỗi nhóm vấn đề, cần xác định rõ phương án xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành; đánh giá hiệu quả thể chế bằng thời gian, chi phí thủ tục được cắt giảm, số dự án và nguồn lực được khơi thông.

Vốn dài hạn đi theo niềm tin dài hạn

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu Lê Hoàng Anh cũng đặt vấn đề “lấy vốn dài hạn ở đâu để đi đường dài?”. Dẫn số liệu, đại biểu cho biết, tín dụng đã đạt khoảng 155% GDP, gần 80% vốn huy động có kỳ hạn dưới 12 tháng, trong khi một nửa dư nợ là trung và dài hạn. Áp lực vốn không chỉ ở doanh nghiệp, mà còn cả ở phía ngân sách công khi nhu cầu đầu tư phát triển là rất lớn. Khi Nhà nước và doanh nghiệp cùng tìm vốn dài hạn từ nguồn tiết kiệm, việc phát triển thị trường vốn có ý nghĩa quan trọng.

Nhấn mạnh “vốn dài hạn chỉ đi theo niềm tin dài hạn, và niềm tin ấy trước hết là niềm tin vào pháp luật”, đại biểu đề nghị, trước hết, cần bảo đảm điều kiện nền, đó là sự ổn định và có thể tiên liệu được của pháp luật. Chính sách phải được đánh giá tác động thực chất, có lộ trình chuyển tiếp, không hồi tố bất lợi cho doanh nghiệp.

Đại biểu cho rằng, luật khung giúp điều hành linh hoạt, nhưng khung càng rộng thì quyền cơ bản của doanh nghiệp càng phải được ghi rõ trong luật. “Doanh nghiệp chỉ yên tâm khi quyền của họ nằm trong luật, chứ không nằm ở văn bản hướng dẫn có thể thay đổi thường xuyên. Đạt chuẩn nhanh để tháo gỡ, nhưng luật ổn định mới giữ được vốn”, đại biểu nêu rõ.

Cùng quan tâm khả năng tiếp cận vốn, đại biểu Trần Quốc Tuấn đề nghị mở rộng bảo lãnh tín dụng, xem xét dòng tiền, hợp đồng và đơn hàng khi thẩm định để doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn thuận lợi hơn.

Ở góc độ đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) kiến nghị tháo gỡ rào cản về thể chế tài chính và tài sản công để phát triển doanh nghiệp khởi nguồn trong trường đại học. Cụ thể, cần sớm có hướng dẫn về định giá và góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học, thí điểm cơ chế vốn mồi, đồng tài trợ cùng doanh nghiệp cho giai đoạn sản xuất thử.

Đại biểu cũng đề nghị tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm các phòng thí nghiệm hiện đại và hệ thống sản xuất thử nghiệm dùng chung tại các viện nghiên cứu, trường đại học trọng điểm, vận hành theo cơ chế mở để kết nối với doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu suất tài sản công, tránh dàn trải, lãng phí ngân sách.