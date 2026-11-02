Đầu tư

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
11:03 | 02/11/2026
(TBTCO) - Góp ý sửa Luật Đầu tư, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh ưu đãi phải gắn với kết quả chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Thu hút được tập đoàn lớn mới là bước đầu, đưa doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị mới tạo lợi ích lan tỏa lâu dài.
aa
Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Sáng ngày 2/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Thu hút tập đoàn lớn chỉ là bước đầu, doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi mới là thành công

Đánh giá về dự thảo Luật, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành định hướng nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, gắn ưu đãi với kết quả thực hiện cam kết và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên họp Quốc hội sáng ngày 2/11.

Đại biểu Trịnh Ngọc Phương (đoàn Tây Ninh) thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Theo đại biểu, vấn đề không chỉ là đơn giản hóa thủ tục mà phải giải quyết đồng bộ mối quan hệ giữa lựa chọn nhà đầu tư, quyền tiếp cận đất đai và trách nhiệm sử dụng đất sau khi dự án được chấp thuận.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) đánh giá cao Chính phủ và cơ quan soạn thảo đã kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận tại tổ. Đại biểu cũng cho rằng, dự thảo tập trung ưu đãi đặc biệt vào công nghệ chiến lược, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, logistics quốc tế và gắn việc hưởng ưu đãi với cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong nước là hướng đi đúng. “Thu hút được các tập đoàn lớn là thành công bước đầu, nhưng để doanh nghiệp Việt Nam thực sự tham gia vào chuỗi giá trị của tập đoàn đó mới là thành công có ý nghĩa lâu dài”, đại biểu nhấn mạnh.

Đồng tình với việc hoàn thiện luật nhằm nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) tán thành cách tiếp cận áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt trên cơ sở kết quả thực hiện cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt
Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (đoàn Đà Nẵng) phát biểu.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cũng đồng tình việc mở rộng hỗ trợ cho công nghệ chiến lược, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Việc báo cáo tiếp thu làm rõ nguồn ngân sách của quỹ thuộc dự toán được Quốc hội quyết định, cơ chế hỗ trợ theo chi phí thực tế và lược bỏ nhóm đối tượng ưu đãi quá rộng được đại biểu đánh giá là những chỉnh lý tích cực.

Đánh giá cao báo cáo tiếp thu, giải trình rất cầu thị của Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (đoàn Đà Nẵng) đồng tình việc ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt hướng tới các dự án có mục đích lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Gắn ưu đãi với kết quả có thể kiểm chứng

Bên cạnh đó, để chính sách đạt mục tiêu, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện tiêu chí hỗ trợ, cải cách đồng bộ thủ tục và bảo đảm tính ổn định của môi trường đầu tư kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị kết hợp quy mô vốn với trình độ công nghệ, giá trị gia tăng trong nước, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ liên kết. “Một dự án vốn lớn nhưng dựa chủ yếu vào đất đai, năng lượng, lao động giá rẻ thì chưa chắc đóng góp nhiều hơn một dự án vốn vừa phải nhưng lại sở hữu công nghệ lõi và hình thành được hệ sinh thái doanh nghiệp”, đại biểu phân tích.

Đối với liên kết FDI, đại biểu cho rằng công bố thông tin là cần thiết nhưng chưa đủ, vấn đề quyết định là năng lực đáp ứng của doanh nghiệp trong nước. Đại biểu đề nghị nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố được đăng tải trên Cổng một cửa đầu tư quốc gia, doanh nghiệp trong nước được khai thác miễn phí; công khai doanh nghiệp thụ hưởng hỗ trợ, nội dung năng lực được nâng cao và chi phí tương ứng, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng.

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt
Đại biểu Đồng Ngọc Ba (đoàn Gia Lai)

Cùng quan tâm hiệu quả thực chất, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) tán thành việc dự thảo làm rõ cơ chế hỗ trợ sau, trách nhiệm chứng minh điều kiện hưởng hỗ trợ, đánh giá hồ sơ và giám sát thực hiện. Tuy nhiên, cần xác định rõ kết quả đầu ra, thời điểm kiểm chứng và trách nhiệm xác nhận đối với từng nhóm cam kết.

Đại biểu Trần Kim Kha (đoàn Gia Lai) đề nghị phân hạng ưu đãi đối với trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây theo hiệu quả sử dụng năng lượng, tỷ lệ năng lượng tái tạo, hiệu quả sử dụng nước và yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. Định hướng thu hút đầu tư theo địa bàn cũng cần dựa vào lợi thế thực tế, không theo thứ bậc hành chính.

Về cải cách thủ tục, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn lưu ý “rút ngắn một thủ tục mà không rút ngắn được cả chuỗi thì hiệu quả cải cách vẫn hạn chế”. Do đó, đại biểu đề nghị kết quả thẩm định được các cơ quan sử dụng, không thẩm định lại, không yêu cầu nhà đầu tư cung cấp lại; mỗi dự án có một đầu mối điều phối, thời hạn giải quyết và trách nhiệm khi chậm trễ.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP. Hồ Chí Minh) tán thành giảm tiền kiểm, chuyển sang hậu kiểm rủi ro; đề nghị Cổng một cửa đầu tư quốc gia bảo đảm một lần khai báo, một mã hồ sơ, một đầu mối chịu trách nhiệm và thời gian giải quyết từng bước.

Đối với thủ tục đầu tư đặc biệt, đại biểu Trịnh Ngọc Phương đồng tình chủ trương rút ngắn trình tự nhưng đề nghị phân biệt việc áp dụng thủ tục đặc biệt, lựa chọn nhà đầu tư và giao đất, cho thuê đất. Theo đại biểu, ba vấn đề này dù có quan hệ nhưng không đồng nhất; áp dụng thủ tục đặc biệt không có nghĩa nhà đầu tư đương nhiên được lựa chọn mà không qua đấu giá, đấu thầu.

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM)

Quan tâm tính khả thi của chính sách, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị làm chặt chẽ ngay từ đầu và giám sát, đánh giá thực sự tốt để hạn chế khiếu kiện; cân nhắc giao cấp Trung ương giám sát, đánh giá, kết luận đối với dự án hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, đại biểu Đồng Ngọc Ba (đoàn Gia Lai) đề nghị phân định rõ chứng chỉ nào có tính chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chứng chỉ nào là chứng chỉ hành nghề đơn thuần. Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) đề nghị rà soát đồng bộ Luật Đầu tư với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hoàng Yến
Từ khóa:
luật đầu tư ưu đãi đầu tư doanh nghiệp việt đại biểu quốc hội

Bài liên quan

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Không thiếu chính sách mà thiếu tinh thần dám chịu trách nhiệm

Không thiếu chính sách mà thiếu tinh thần dám chịu trách nhiệm

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Vạn dặm gắn kết: Khi yêu thương được gửi trao bằng hành động thiết thực

Vạn dặm gắn kết: Khi yêu thương được gửi trao bằng hành động thiết thực

Ngày 2/11: Giá cà phê chưa thấy tín hiệu phục hồi, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 2/11: Giá cà phê chưa thấy tín hiệu phục hồi, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 2/11: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 2/11: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 2/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 2/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Vụ tấn công Binance: Thách thức truy vết dòng tiền qua hàng nghìn ví mã hóa

Vụ tấn công Binance: Thách thức truy vết dòng tiền qua hàng nghìn ví mã hóa

Đọc thêm

Kích hoạt tiến trình nâng cấp luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải vốn 4.730,8 tỷ đồng

Kích hoạt tiến trình nâng cấp luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải vốn 4.730,8 tỷ đồng

(TBTCO) - Dự án nâng cấp luồng Vũng Tàu - Thị Vải dự kiến nạo vét 13,48 triệu m³; đoạn luồng đến Ba Son cho phép tàu 200.000 DWT giảm tải khai thác một chiều.
Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút

Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút

(TBTCO) - Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và dòng vốn đầu tư gia tăng cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam vẫn được duy trì. Tuy nhiên, để thu hút các dự án chất lượng cao, Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ rào cản thủ tục, bảo đảm tính minh bạch và khả năng dự đoán của chính sách.
Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết nhu cầu nguồn lực cho phòng, chống thiên tai là rất lớn, nên cần được tổ chức triển khai thực hiện theo từng giai đoạn
Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

(TBTCO) - Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh quy hoạch cao tốc CT.09, thay bằng tuyến dài khoảng 55 km nối Hải Phòng với Vành đai 5, tăng kết nối tới sân bay Gia Bình.
Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

(TBTCO) - Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/10, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 9,5% trong năm 2026 và 11% trong năm 2027.
Đề xuất giảm 60 - 65% công suất hành khách trong quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân

Đề xuất giảm 60 - 65% công suất hành khách trong quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân

(TBTCO) - Bộ Xây dựng lấy ý kiến phương án giảm 60–65% công suất hành khách quy hoạch sân bay Thọ Xuân, xuống 2 triệu lượt năm 2030 và 7 triệu lượt năm 2050.
Đại biểu băn khoăn: Vốn ở đâu để đi đường dài?

Đại biểu băn khoăn: Vốn ở đâu để đi đường dài?

(TBTCO) - “Lấy vốn dài hạn ở đâu để đi đường dài?” là câu hỏi đại biểu Lê Hoàng Anh đặt ra tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều 30/10. Từ yêu cầu mở thêm các đường dẫn vốn cho nền kinh tế, các đại biểu kiến nghị củng cố niềm tin vào pháp luật, kết nối tiết kiệm với đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Khơi thông nguồn cung vật liệu, thúc đẩy tiến độ đầu tư công

Khơi thông nguồn cung vật liệu, thúc đẩy tiến độ đầu tư công

(TBTCO) - Nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng cùng lúc với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai, đòi hỏi cơ chế điều phối nguồn cung liên vùng và tháo gỡ thủ tục khai thác khoáng sản để bảo đảm tiến độ đầu tư công.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá dầu Brent giảm về mốc 110 USD/thùng trong phiên đầu tuần

Giá dầu Brent giảm về mốc 110 USD/thùng trong phiên đầu tuần

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt

Ưu đãi đầu tư phải mang lại công nghệ, năng lực cho doanh nghiệp Việt

Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam khai trương văn phòng và ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững

Khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng cao, bền vững

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Sẽ chấm dứt, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không đáp ứng cam kết

Infographics: 10 tháng năm 2026, CPI của Hà Nội tăng 4,92%

Infographics: 10 tháng năm 2026, CPI của Hà Nội tăng 4,92%

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Không để áp lực trước mắt làm suy giảm dư địa điều hành những năm sau

Không để áp lực trước mắt làm suy giảm dư địa điều hành những năm sau