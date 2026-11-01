Kích hoạt tiến trình nâng cấp luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải vốn 4.730,8 tỷ đồng

Một đoạn luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (ảnh: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam).

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Dự án nhóm A này có mục tiêu nâng cấp tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải, từ thượng lưu ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Thị Vải đến bến cảng Phước An, bao gồm đoạn cong chữ S, nhằm nâng cao điều kiện an toàn hàng hải, năng lực vận tải, thu hút hàng hóa xuất nhập khẩu, từng bước hình thành cảng cửa ngõ quốc tế khu vực phía Nam.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là nâng cấp đoạn luồng từ vũng quay tàu tại ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Thị Vải đến vũng quay tàu trước bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son, với bề rộng khoảng 310 m, cao độ đáy -14,7 m (hải đồ). Vũng quay tàu tại khu vực Ba Son cũng được nâng cấp đạt đường kính khoảng 600 m.

Sau khi nâng cấp, đoạn luồng này có thể tiếp nhận tàu đến 120.000 DWT đầy tải, cho phép tránh nhau với tàu đến 60.000 DWT; tàu đến 100.000 DWT đầy tải khai thác hai chiều; tàu đến 200.000 DWT giảm tải khai thác một chiều hoặc các tàu có trọng tải lớn hơn khi đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải.

Bên cạnh đó, Dự án còn nâng cấp đoạn luồng từ vũng quay tàu trước bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son đến thượng lưu bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA), với bề rộng khoảng 310 m, cao độ đáy khoảng -14,7 m (hải đồ).

Sau khi nâng cấp, đoạn luồng này có thể tiếp nhận tàu đến 120.000 DWT đầy tải, cho phép tránh nhau với tàu đến 60.000 DWT; tàu đến 100.000 DWT đầy tải khai thác hai chiều hoặc các tàu có trọng tải lớn hơn khi đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải.

Theo tính toán sơ bộ, tổng khối lượng nạo vét của Dự án khoảng 13,48 triệu m³. Toàn bộ vật liệu nạo vét dự kiến được vận chuyển bằng công nghệ hút phun lên các bãi chứa trên bờ tại những vị trí được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc nhận chìm ở biển theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 4.730,8 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó, khoảng 4.257,7 tỷ đồng dự kiến được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Công trình dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2030. Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư được tiến hành trong giai đoạn 2026 - 2027, dự kiến khởi công năm 2028 và hoàn thành năm 2030.

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của Dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu; bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí vốn và tài sản nhà nước.

Sau khi hoàn thành đầu tư, các hạng mục công trình sẽ được bàn giao cho Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tổ chức quản lý theo quy định.