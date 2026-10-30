Đầu tư

Đề xuất giảm 60 - 65% công suất hành khách trong quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân

Anh Minh

Anh Minh

18:34 | 30/10/2026
(TBTCO) - Hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thọ Xuân đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, với định hướng phát triển hai nhà ga đạt 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050 và nhu cầu vốn sơ bộ hơn 17.074 tỷ đồng.
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ảng hàng không Thọ Xuân được đưa vào khai thác dân dụng từ năm 2013 do ACV đầu tư, khai thác.
Cảng hàng không Thọ Xuân được đưa vào khai thác dân dụng từ năm 2013 do ACV đầu tư, khai thác. (Ảnh: ACV).

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi 6 bộ, ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thọ Xuân tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồ sơ quy hoạch này đã hoàn thành báo cáo cuối kỳ, được tổ chức lập theo hình thức tiếp nhận hỗ trợ kết quả nghiên cứu bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).

Theo hồ sơ do Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC lập, nội dung điều chỉnh đáng chú ý nhất trong quy hoạch chi tiết sắp tới của Cảng hàng không Thọ Xuân là giảm mạnh quy mô công suất hành khách so quy hoạch được ban hành vào tháng 6/2020.

Cụ thể, công suất đến năm 2030 được điều chỉnh từ 5 triệu xuống 2 triệu hành khách/năm, giảm 60%; tầm nhìn năm 2050 giảm từ 20 triệu xuống 7 triệu hành khách/năm, tương đương mức giảm 65%.

Theo thuyết minh quy hoạch, việc cập nhật dự báo nhu cầu vận tải còn xuất phát từ những thay đổi của thị trường hàng không sau đại dịch Covid-19, cơ cấu mạng đường bay và sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, làm thay đổi phạm vi phục vụ, khả năng cạnh tranh của vận tải hàng không.

Trên cơ sở phân tích các mô hình dự báo, loại bỏ những kết quả quá cao hoặc quá thấp so với thực tế và kết hợp phương pháp chuyên gia, đơn vị tư vấn lựa chọn mức 2 triệu hành khách vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050, tương ứng tốc độ tăng trưởng dự báo khoảng 12,4%/năm trong giai đoạn 2025-2030 và 6,5%/năm trong giai đoạn 2030-2050.

Đối với vận tải hàng hóa, nhu cầu dự báo đến năm 2030 khoảng 6.500 tấn/năm và đến năm 2050 khoảng 23.000 tấn/năm, thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu công suất nhà ga hàng hóa 27.000 tấn và 110.000 tấn trong quy hoạch trước đây.

Mặc dù giảm công suất hành khách, phương án điều chỉnh vẫn giữ định hướng phát triển Thọ Xuân thành cảng hàng không cấp 4E, sân bay quân sự cấp I, có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và khai thác quốc tế.

Về khu bay, sân bay hiện có một đường cất hạ cánh dài 3.200 m, rộng 50 m. Hồ sơ tiếp tục kế thừa quy hoạch xây dựng đường cất hạ cánh số 2 dài 3.800 m, rộng 45 m, cùng hệ thống đường lăn đồng bộ; đồng thời nghiên cứu nâng cấp đường cất hạ cánh và các đường lăn hiện hữu để đáp ứng yêu cầu khai thác tàu bay code E.

Đến năm 2030, sân đỗ máy bay dự kiến được cải tạo, mở rộng, đáp ứng 11 vị trí đỗ code C, có khả năng tiếp nhận máy bay code E. Tầm nhìn đến năm 2050, sân đỗ tiếp tục mở rộng lên 20 vị trí code C và có khả năng chuyển đổi để khai thác tàu bay thân rộng.

Đối với khu hàng không dân dụng, đơn vị tư vấn đề xuất tiếp tục mở rộng khu vực hiện hữu thay vì xây dựng một khu mới ở phía Đông Bắc sân bay, nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, giảm chi phí đầu tư và thời gian triển khai.

Theo đó, nhà ga hành khách T1 hiện hữu sẽ được cải tạo, mở rộng từ công suất 1,2 triệu lên 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Diện tích sàn dự kiến tăng thêm khoảng 8.840 m², nâng tổng diện tích lên 14.240 m².

Giai đoạn đến năm 2050, quy hoạch đề xuất xây dựng mới nhà ga T2 công suất 5 triệu hành khách/năm, diện tích sàn khoảng 36.000 m². Khi đó, tổng công suất hai nhà ga đạt 7 triệu hành khách/năm, với định hướng T1 phục vụ quốc tế và T2 phục vụ nội địa.

Đối với hàng hóa, tư vấn kiến nghị xây dựng nhà ga có công suất 23.000 tấn/năm ngay trong thời kỳ 2021-2030, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác dài hạn.

Về nhu cầu vốn, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xác định sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn đến năm 2030 khoảng 10.191,44 tỷ đồng, giai đoạn tiếp theo đến năm 2050 khoảng 6.883 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn cộng gộp hai giai đoạn khoảng 17.074,44 tỷ đồng.

Về sử dụng đất, tổng diện tích Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân đến năm 2050 được xác định khoảng 844,86 ha, trong đó diện tích đất dự kiến bổ sung thời kỳ 2021-2030 là 190,06 ha và đến năm 2050 là 3,71 ha. Sau năm 2050, hồ sơ còn dự trữ khoảng 247,67 ha, đưa tổng nhu cầu sử dụng đất tính cả phần dự phòng lên 1.092,53 ha.

Theo số liệu trong hồ sơ, năm 2025, Cảng hàng không Thọ Xuân phục vụ 1.375.059 lượt hành khách, tăng 38,5% so với năm 2024; sản lượng hàng hóa đạt 3.618 tấn, tăng 106%.

Anh Minh
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quy hoạch sân bay Thọ Xuân công suất hành khách sân bay Thọ Xuân cảng hàng không thọ xuân Thanh Hóa

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