Đầu tư

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Mai Lâm

Mai Lâm

vuthiluyentb@gmail.com
06:10 | 31/10/2026
(TBTCO) - Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/10, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 9,5% trong năm 2026 và 11% trong năm 2027.
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Theo Standard Chartered, nhờ sự hỗ trợ của chính sách tài khóa và tiền tệ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ và nhu cầu trong nước gia tăng, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 9,5% trong năm 2026.

Ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng sẽ duy trì ở mức hai con số vào đầu năm 2027, hỗ trợ thu nhập hộ gia đình và triển vọng của ngành tiêu dùng. Mức tăng trưởng của năm 2027 được dự báo ở mức 11%. Đồng thời, Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2028 từ 6,7% lên 9,1%.

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027
Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia Kinh tế Cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, ngân hàng Standard Chartered chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục nhận thấy cam kết thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2027, điều này hỗ trợ triển vọng tiêu dùng và đầu tư trong nước".

Theo ông Tim Leelahaphan, việc củng cố dự trữ ngoại hối có thể giúp tăng cường vị thế của Việt Nam và gia tăng thanh khoản trong nước. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường lãi suất trong nước và ổn định chi phí huy động vốn. Dù những lo ngại về ổn định kinh tế chưa đến mức cần có biện pháp xử lý ngay, các mục tiêu tăng trưởng được kỳ vọng sẽ dần được cân bằng với việc chú trọng hơn đến ổn định.

Standard Chartered đã nâng dự báo lạm phát năm 2026 của Việt Nam từ 4,4% lên 4,7% và năm 2027 từ 3,3% lên 3,9%. Lạm phát được dự báo ở mức 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV/2026 và 4,6% trong quý I/2027, trước khi giảm xuống 3,3% trong quý II/2027.

Theo Standard Chartered, diễn biến này sẽ giúp chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối nới lỏng. Ngân hàng đã hạ dự báo lạm phát năm 2028 từ 5,5% xuống 3,7%, với kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ dần được thắt chặt.

Lãi suất tái cấp vốn được kỳ vọng sẽ tăng 25 điểm cơ bản lên 4,75% trong quý IV/2027, sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản lên 5% trong quý IV/2028. Những động thái này cho thấy quá trình bình thường hóa chính sách từng bước, trong đó tăng trưởng vẫn là ưu tiên trong phần lớn năm 2027 và ổn định được chú trọng hơn trong năm 2028.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện ở mức khoảng 83 tỷ USD. Với con số này, Ngân hàng Standard Chartered vẫn duy trì góc nhìn thận trọng về khả năng kim ngạch xuất khẩu điện tử vượt kim ngạch nhập khẩu đầu vào sản xuất, nhưng lưu ý rằng các đầu vào nhập khẩu này cuối cùng sẽ hỗ trợ sản xuất các sản phẩm điện tử, vốn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Mai Lâm
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