Từng ngành, từng địa phương phải có phương án khả thi cho tăng trưởng

Sáng 16/10, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho đất nước.

Phải chỉ ra tăng trưởng đến từ đâu

Đề cập mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Kế hoạch phải chỉ ra tăng trưởng đến từ đâu, năng lực sản xuất nào được bổ sung, vướng mắc nào phải tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Tăng trưởng phải dựa ngày càng nhiều vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc chuẩn bị phải được thực hiện từ cuối năm nay, phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Nguồn: Chinhphu.vn. Đồ họa: Phương Anh

Để đưa nguồn lực vào phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; xử lý theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí. Các địa phương phối hợp giải quyết vấn đề về hạ tầng, thị trường, chuỗi sản xuất vượt ra ngoài địa phương; tạo thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, sản xuất, tạo việc làm. Thu hút đầu tư nước ngoài cần gắn với sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và tiếp nhận công nghệ, từng bước nâng năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Về điều hành ngân sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ dự toán năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài, thực hiện đúng phương án phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương. Nguồn lực Trung ương cần tập trung cho nhiệm vụ có ý nghĩa đối với cả nước, hỗ trợ địa bàn khó khăn; địa phương chủ động trong phạm vi được giao.

“Phải bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ thiết yếu, cải cách tiền lương, an sinh xã hội; tiết kiệm từ phân bổ, khắc phục đầu tư dàn trải. Mỗi khoản đầu tư phải tính hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý, giữ nghiêm kỷ luật tài chính” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm đến việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu, nhất là của người dân vùng khó khăn. Phát triển văn hóa, nâng chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai phải được bảo đảm trong lựa chọn chính sách. “Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với chuẩn bị nguồn lực, việc thể chế hóa các quyết sách phải bảo đảm tiến độ và sự đồng bộ giữa các chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải chuẩn bị điều kiện thi hành cùng với xây dựng văn bản; giải quyết những cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan, không chuyển khó khăn xuống cơ sở. Cơ quan trình chính sách phải theo dõi việc áp dụng, kịp thời đề xuất xử lý bất cập phát sinh.

Cụ thể hóa chủ trương thành chính sách, pháp luật phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo. “Nếu qua mỗi cấp lại thêm điều kiện, thêm khâu xin ý kiến thì cơ hội phát triển sẽ bị thu hẹp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chủ động nhận diện sự thay đổi của điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Khi vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ.

Phấn đấu tăng trưởng từ 10%, thu ngân sách khoảng 3,33 triệu tỷ đồng

Tại hội nghị, trình bày Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch năm 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Mục tiêu là tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Trong đó, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 36 - 38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%. Có 30/34 địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Về dự toán ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách đạt khoảng 20,2% GDP.

Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 4,07 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương, khoảng 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

Ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm, thực hiện tiết kiệm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung chi an sinh xã hội.

Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 740.000 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP. Nợ Chính phủ cuối năm 2027 dự kiến khoảng 33 - 34% GDP.

Trung ương thống nhất chủ trương cân đối ngân sách năm 2027 và phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính chủ động của địa phương khi có biến động hoặc chính sách mới tác động đến thu, chi ngân sách; cho phép đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách theo dự toán điều chỉnh đúng thẩm quyền.