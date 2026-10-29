Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 158/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 54 thông tư và 2 quyết định.

Danh sách các thông tư bị bãi bỏ gồm: Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng; Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

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Trong danh sách các thông tư bị bãi bỏ còn có Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước…

Hai quyết định bị bãi bỏ gồm: Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Thông tư số 158/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2026.