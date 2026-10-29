Chính sách tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Hà Phương

Hà Phương

19:21 | 29/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 158/2026/TT-BTC ngày 28/10/2026 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
aa

Thông tư số 158/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 54 thông tư và 2 quyết định.

Danh sách các thông tư bị bãi bỏ gồm: Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng; Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Ảnh minh họa có sử dụng AI

Trong danh sách các thông tư bị bãi bỏ còn có Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước…

Hai quyết định bị bãi bỏ gồm: Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Thông tư số 158/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2026.

Hà Phương
Từ khóa:
bộ tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Thông tư số 158/2026/TT-BTC

Bài liên quan

Cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Dành cho bạn

Bảo hiểm BIDV thu gần 4.400 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc sau 9 tháng, chi trả quyền lợi gia tăng

Bảo hiểm BIDV thu gần 4.400 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc sau 9 tháng, chi trả quyền lợi gia tăng

Đắk Lắk hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Đắk Lắk hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Hướng dẫn việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội khi vợ hoặc chồng là người nước ngoài

Hướng dẫn việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội khi vợ hoặc chồng là người nước ngoài

Đầu tư 3.428 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư 3.428 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Khai thác VIFTA: Không chỉ tận dụng ưu đãi thuế quan

Khai thác VIFTA: Không chỉ tận dụng ưu đãi thuế quan

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Đọc thêm

Hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế vừa có văn bản giải đáp thắc mắc của độc giả Nguyễn Thị Thanh Huyền liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản được xác lập trước ngày 1/7/2026 nhưng thực hiện đăng ký biến động từ ngày 1/7/2026.
Cắt giảm thủ tục hành chính hướng đến hoàn thiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cắt giảm thủ tục hành chính hướng đến hoàn thiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

(TBTCO) - Tại phiên thảo luận trong Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, một số đại biểu Quốc hội đề xuất thay vì tập trung vào thủ tục cấp giấy phép, hoạt động kinh doanh thuốc lá có thể được quản lý thông qua điều kiện kinh doanh, dữ liệu điện tử, truy xuất nguồn gốc và hậu kiểm.
Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Thông tư số 154/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể thời hạn nộp hồ sơ hải quan, địa điểm đăng ký tờ khai và điều kiện đưa hàng hóa mua gom của cư dân biên giới vào nội địa. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, làm rõ trách nhiệm của thương nhân trong thực hiện thủ tục hải quan và nghĩa vụ thuế.
Quy định mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Quy định mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 156/2026/TT-BTC quy định mức thu, giảm, chế độ thu, nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.
Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3003/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
4 thông tư liên quan đến DATC tiếp tục có hiệu lực

4 thông tư liên quan đến DATC tiếp tục có hiệu lực

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2965/QĐ-BTC, công bố 4 thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp tục có hiệu lực.
Bộ Tài chính công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4

Bộ Tài chính công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BTC công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2026.
Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BTC ngày 12/10/2026 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu có ký hiệu ® trên bao bì

Hải quan hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu có ký hiệu ® trên bao bì

Ngân hàng Nhà nước làm rõ ngưỡng thanh toán 5 triệu đồng khi mua bán vàng, xử lý hành vi né quy định

Ngân hàng Nhà nước làm rõ ngưỡng thanh toán 5 triệu đồng khi mua bán vàng, xử lý hành vi né quy định

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Xuất nhập khẩu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Xuất nhập khẩu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bốn doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Bốn doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Chứng khoán ngày 29/10: Áp lực bán lan rộng, VN-Index quay đầu giảm điểm

Chứng khoán ngày 29/10: Áp lực bán lan rộng, VN-Index quay đầu giảm điểm

3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

Phần lớn sai lệch dữ liệu thuế đất tại TP. Hồ Chí Minh đã được xử lý

Phần lớn sai lệch dữ liệu thuế đất tại TP. Hồ Chí Minh đã được xử lý

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh