Chính sách tài chính

Bộ Tài chính công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4

Hà Phương

Hà Phương

17:11 | 15/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BTC công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2026.
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Cụ thể, tại Quyết định số 2892/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4, bao gồm:

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 36 “Các khoản đầu tư vào đơn vị liên kết và liên doanh” (Phụ lục I);

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 37 “Thỏa thuận chung” (Phụ lục II).

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung các chuẩn mực kế toán công đã ban hành, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục nghiên cứu các chuẩn mực kế toán công quốc tế, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để công bố các chuẩn mực tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đào tạo, phổ biến nội dung chuẩn mực kế toán công Việt Nam, vận dụng các thông lệ tốt, phù hợp để làm căn cứ đề xuất và tham mưu cho Bộ về việc cải cách cơ chế chính sách trong khu vực công của Việt Nam./.

Hà Phương
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