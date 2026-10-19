Chính sách tài chính

4 thông tư liên quan đến DATC tiếp tục có hiệu lực

Hà Phương

Hà Phương

14:49 | 19/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2965/QĐ-BTC, công bố 4 thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp tục có hiệu lực.
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Theo Quyết định số 2965/QĐ-BTC, 4 thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục có hiệu lực gồm:

Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 4/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Thông tư số 62/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tài chính của DATC tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi DATC ban hành Điều lệ tổ chức và Quy chế tài chính theo quy định tại Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn (trước ngày 31/12/2026).

4 thông tư liên quan đến DATC tiếp tục có hiệu lực
Trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Ảnh: DATC

Cùng với đó, Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ và Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 9/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế, bãi bỏ.

Quyết định số 2965/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2026./.

Hà Phương
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