Thị trường

Giá dầu WTI tăng hơn 15% trong tháng 10/2026

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
15:24 | 01/11/2026
(TBTCO) - Giá dầu tháng 10/2026 trên thị trường quốc tế ghi nhận biến động mạnh, trong đó, dầu Brent tăng 13,6%, giá dầu WTI tăng 15,2%.
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Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần biến động mạnh với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (26/10), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước. Chốt phiên giao dịch 26/10, giá dầu Brent giảm 0,78%, còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 1,46%, trong bối cảnh kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt.

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống ở phiên giao dịch 27/10 khi đàm phán tại Trung Đông xoa dịu lo ngại nguồn cung. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 1,67%, trong khi giá dầu WTI hạ 1,83%.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 28/10, giá dầu thế giới đảo chiều tăng do vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và giao tranh tại Yemen, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng ở Trung Đông. Kết phiên giao dịch 28/10, giá dầu Brent tăng 1,26%, còn giá dầu WTI tăng 3%.

Giá dầu WTI tăng hơn 15% trong tháng 10/2026
Giá dầu WTI tăng hơn 15% trong tháng 10/2026. Ảnh: TL.

Tới phiên giao dịch 29/10, giá dầu quốc tế lại quay đầu giảm nhẹ, khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần (30/10), giá dầu thế giới tăng mạnh, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4, khi giới đầu tư lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 2,37%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,08%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 117,64 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 104,1 USD/thùng.

Còn tính chung trong cả tháng 10, giá dầu Brent tăng 13,6%, giá dầu WTI tăng 15,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua của hai loại dầu tiêu chuẩn.

Còn tại thị trường trong nước, theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường từ 0h ngày 1/11 của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng E5RON92 hạ 1.804 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh về 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Như vậy, trong tuần này, giá xăng E5RON92 giảm 1.138 đồng/lít, trong khi giá xăng E10RON95-III hạ 1.054 đồng/lít. Còn giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg.

Văn Nam
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