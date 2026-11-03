Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:30 | 03/11/2026
Dự thảo Thông tư mới về hải quan đặt trọng tâm vào đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, làm cơ sở áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật được tăng hỗ trợ, trong khi nguồn lực kiểm tra, giám sát được tập trung vào các nguy cơ rủi ro...
aa

Đánh giá doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ, tăng hỗ trợ tự nguyện

Đại diện Cục Hải quan cho biết đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan.

Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới
Công chức hải quan xử lý thông tin nghiệp vụ. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 28/9/2026, Bộ Tài chính có Công văn số 15295/BTC-CHQ lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan, quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (thay thế Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 và Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày 29/01/2024 của Bộ Tài chính).

Theo Cục Hải quan, trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan soạn thảo đã nhận được 40 ý kiến tham gia, gồm 13 bộ, ngành, 26 UBND tỉnh, thành phố và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện tiêu chí đánh giá, nguyên tắc phân loại, cơ chế trao đổi dữ liệu và trách nhiệm của các bên trong thực hiện quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro.

Trên cơ sở đó, dự thảo tiếp tục được hoàn thiện quy định về đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Việc đánh giá không chỉ căn cứ vào một hành vi hay một lần vi phạm riêng lẻ, mà hướng tới xem xét tổng thể quá trình thực hiện nghĩa vụ pháp luật hải quan, mức độ hợp tác và các thông tin liên quan được cơ quan Hải quan thu thập, phân tích.

Cách tiếp cận này giúp nhận diện rõ hơn sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp, từ đó áp dụng biện pháp quản lý tương xứng. Doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt, chủ động thực hiện đúng quy định sẽ có cơ hội được hưởng các biện pháp hỗ trợ phù hợp; ngược lại, những trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao sẽ thuộc diện được tăng cường theo dõi, kiểm tra.

Một nội dung quan trọng khác là cơ chế khuyến khích tuân thủ tự nguyện. Dự thảo hướng tới tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ được đánh giá về mức độ chấp hành mà còn có điều kiện cải thiện mức độ tuân thủ trong quá trình hoạt động.

Việc phân loại cũng cần bảo đảm tính minh bạch, có căn cứ và khả năng rà soát, đánh giá lại khi thông tin, dữ liệu hoặc tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp thay đổi. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh sát thực tế, tránh tạo ra rào cản đối với doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực.

Điểm quan trọng, Dự thảo Thông tư về quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan hướng tới phân loại doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và mức độ chấp hành pháp luật. Cách tiếp cận này vừa tăng hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt, vừa giúp Hải quan tập trung kiểm soát các đối tượng tiềm ẩn rủi ro.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là thay vì áp dụng một cách thức quản lý tương đối đồng đều, cơ quan Hải quan sẽ đánh giá doanh nghiệp trên cơ sở thông tin, dữ liệu và quá trình chấp hành pháp luật. Kết quả đánh giá là căn cứ để lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp, vừa khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát đối với các trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan

Cùng với đổi mới phương thức đánh giá doanh nghiệp, dự thảo đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thông qua khai thác, kết nối và phân tích dữ liệu, nhằm giảm kiểm tra dàn trải, rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan.

Theo Cục Hải quan, việc thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn giúp cơ quan Hải quan có thêm căn cứ nhận diện dấu hiệu bất thường, đánh giá nguy cơ vi phạm và lựa chọn đối tượng cần kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu và hỗ trợ nhận diện rủi ro được đặt ra như một hướng đi nhằm nâng cao năng lực xử lý thông tin. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, cơ quan Hải quan có thể chủ động hơn trong phát hiện các dấu hiệu bất thường, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào kiểm tra thủ công hoặc xử lý khi vi phạm đã phát sinh.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải đi cùng yêu cầu kiểm soát quá trình xử lý tự động, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm trong quyết định nghiệp vụ. Dự thảo chú trọng cơ chế giám sát của con người đối với kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, qua đó hạn chế sai lệch dữ liệu hoặc việc áp dụng máy móc các cảnh báo trong thực tiễn.

Từ góc độ quản lý, việc kết hợp đánh giá tuân thủ với phân tích rủi ro giúp cơ quan Hải quan phân bổ nguồn lực hợp lý hơn. Thay vì kiểm tra dàn trải, hoạt động kiểm tra, giám sát có thể tập trung vào những doanh nghiệp, lô hàng và khâu nghiệp vụ có dấu hiệu rủi ro, đồng thời giảm tác động không cần thiết đến hoạt động của các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Việc hoàn thiện dự thảo Thông tư nhằm chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới thay đổi cách thức quản lý: lấy dữ liệu làm nền tảng, mức độ tuân thủ làm căn cứ và quản lý rủi ro làm phương thức phân bổ nguồn lực.

Khi được triển khai đồng bộ, cơ chế này kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Song Linh
Từ khóa:
cơ chế quản lý hải quan mới quản lý tuân thủ doanh nghiệp quản lý rủi ro trong hải quan dự thảo Thông tư quản lý tuân thủ đánh giá mức độ tuân thủ doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật phân loại mức độ tuân thủ doanh nghiệp cục hải quan

Bài liên quan

Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

Infographics: 9 tháng năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 10,13 tỷ USD

Infographics: 9 tháng năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 10,13 tỷ USD

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Dành cho bạn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Dự kiến chấm điểm, xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo phương pháp mới từ năm 2028

Dự kiến chấm điểm, xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo phương pháp mới từ năm 2028

Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay quốc tế với đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải

Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay quốc tế với đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải

Từ năm 2027, tăng lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Từ năm 2027, tăng lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Hơn 243.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng

Hơn 243.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng

Hai doanh nghiệp bị phạt do chậm công bố thông tin và phát hành cổ phiếu trả cổ tức không đúng hạn

Hai doanh nghiệp bị phạt do chậm công bố thông tin và phát hành cổ phiếu trả cổ tức không đúng hạn

Đọc thêm

Tạo động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư và phát triển

Tạo động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư và phát triển

(TBTCO) - Chính sách giảm thuế đã giúp doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cải thiện dòng tiền, tăng tích lũy. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, chính sách cần chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp sang tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và phát triển, từ đó góp phần hình thành lực lượng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao hơn, đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế.
Xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, chủ động ứng phó rủi ro thương mại

Xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, chủ động ứng phó rủi ro thương mại

(TBTCO) - 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước, chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD. Kết quả này tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại.
Hải quan yêu cầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11

Hải quan yêu cầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với các loại xăng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.
Hải Phòng: 4 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Hải Phòng: 4 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

(TBTCO) - Trước tình trạng doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng vừa ban hành 7 quyết định cưỡng chế, đề nghị các ngân hàng phong tỏa và trích tiền từ tài khoản của 4 doanh nghiệp để thu hồi hơn 45,4 tỷ đồng tiền thuế nợ.
Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

(TBTCO) - Với 75% tờ khai được phân luồng xanh, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục đẩy mạnh quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát những lô hàng và doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Đến ngày 14/10/2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt 4.237 tỷ đồng, tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm trước.
Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP (Nghị định 398) quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội. Chính sách hỗ trợ này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong hai kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.
Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3151/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược nhằm tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Hải quan chủ động siết chặt kiểm soát, chặn ma túy từ các cửa khẩu trọng điểm

Hải quan chủ động siết chặt kiểm soát, chặn ma túy từ các cửa khẩu trọng điểm

(TBTCO) - Từ ma túy được ngụy trang trong hàng hóa thông thường đến các lô hàng đi qua nước thứ ba, thủ đoạn vận chuyển ma túy xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Lực lượng Hải quan đang kết hợp kiểm tra tại cửa khẩu, phân tích rủi ro, phối hợp điều tra và tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch sau 10 tháng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch sau 10 tháng

PGBank gia hạn đăng ký mua cổ phiếu đến giữa tháng 12, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng

PGBank gia hạn đăng ký mua cổ phiếu đến giữa tháng 12, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hải quan mới

Dòng tiền ngoại phân hóa mạnh, gom mua cổ phiếu Hòa Phát

Dòng tiền ngoại phân hóa mạnh, gom mua cổ phiếu Hòa Phát

Doanh thu mảng cốt lõi sụt giảm, Vạn Phát Hưng tiếp tục lỗ trong quý III/2026

Doanh thu mảng cốt lõi sụt giảm, Vạn Phát Hưng tiếp tục lỗ trong quý III/2026

Chứng khoán ngày 3/11: VN-Index nối dài đà giảm, lùi dưới mốc 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 3/11: VN-Index nối dài đà giảm, lùi dưới mốc 1.700 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/11: Chênh lệch đồng loạt dương trong phiên VN30-Index hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 3/11: Chênh lệch đồng loạt dương trong phiên VN30-Index hồi phục

Đại biểu lo tăng tiền đặt cọc chưa chắc ngăn được thao túng giá đất

Đại biểu lo tăng tiền đặt cọc chưa chắc ngăn được thao túng giá đất

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ