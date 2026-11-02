Thuế - Hải quan

Hải quan yêu cầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
17:38 | 02/11/2026
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với các loại xăng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.
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Cụ thể, ngày 2/11/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 23738/CHQ-NVTHQ (thượng khẩn) thông báo về việc áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 0% đối với xăng các loại, gửi các Chi cục Hải quan khu vực để triển khai thực hiện.

Hải quan yêu cầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11
Hải quan yêu cầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP về việc quy định thuế TTĐB đối với xăng. Tại Điều 1, Nghị quyết quy định thuế suất thuế TTĐB đối với xăng các loại là 0%.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Như vậy, trong thời gian 5 tháng, các loại xăng được áp dụng mức thuế TTĐB 0%, thay thế mức thuế suất theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với việc quy định mức thuế suất mới, Chính phủ cũng đặt ra cơ chế điều chỉnh thời gian thực hiện chính sách để phù hợp với diễn biến kinh tế và yêu cầu điều hành thị trường năng lượng.

Cụ thể, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, Cục Hải quan thông báo để các Chi cục Hải quan khu vực biết và tổ chức thực hiện. Việc ban hành công văn theo hình thức thượng khẩn nhằm kịp thời triển khai chính sách thuế mới, bảo đảm áp dụng thống nhất mức thuế suất 0% đối với xăng các loại kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.
Song Linh
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Nghị quyết số 45/2026/NQ CP Cục Hải quan áp dụng thuế xăng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt xăng Công văn số 23738/CHQ NVTHQ điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt xăng ổn định thị trường xăng dầu

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