Địa ốc Dầu khí bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Theo Quyết định số 664/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với một số tài liệu.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố bằng tiếng Anh các tài liệu đính kèm nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/6/2025. Các tài liệu gồm đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Quang Minh, hai thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Hiến, Phan Hoàng Chung và thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Hải.

Ngoài ra, các tài liệu công bố chậm còn có những đề xuất của cổ đông Trịnh Quốc Khánh về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; việc Đại hội đồng cổ đông không thông qua báo cáo tài chính năm 2024, lập lại báo cáo tài chính năm 2024 và thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, 2025; quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội và quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố Quyết định số 07/QĐST-KDTM ngày 27/1/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đà Nẵng về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong vụ kiện của công ty đối với Công ty cổ phần Bất động sản Nam Tiến.

Giao diện website Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí được thành lập tháng 10/2007, là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Báo cáo tài chính quý III/2026 thể hiện, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí ghi nhận doanh thu thuần đạt 16,52 tỷ đồng, gấp gần 114 lần mức 145 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi gần 639 triệu đồng sang lỗ 4,84 tỷ đồng, chủ yếu do giá vốn và các khoản chi phí tăng mạnh. Địa ốc Dầu khí lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 5,58 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác gần 741 triệu đồng giúp doanh nghiệp thu hẹp mức lỗ trước thuế xuống còn 4,84 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Địa ốc Dầu khí đạt 22,26 tỷ đồng, gấp gần 95 lần cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn lên tới 21,71 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 551 triệu đồng, tương ứng biên lợi nhuận 2,5%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2,7 lần, lên 7,23 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính đạt 1,31 tỷ đồng, cao gấp khoảng 45 lần cùng kỳ./.