Chứng khoán

Dòng tiền ngoại phân hóa mạnh, gom mua cổ phiếu Hòa Phát

Tùng Linh

Tùng Linh

18:10 | 03/11/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 3/11, tập trung tại MBB, VCB và VIC. Tuy vậy, dòng vốn ngoại vẫn phân hóa rõ nét, cổ phiếu HPG của Hòa Phát được mua ròng hơn 227 tỷ đồng.
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Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 3/11. Sau nhịp phục hồi nhẹ trong phiên sáng với thanh khoản giảm, áp lực bán gia tăng trở lại vào phiên chiều. Cổ phiếu của Vingroup giảm, tác động tới đà giảm của chỉ số chung, khiến VN-Index đóng cửa giảm 11,1 điểm (-0,65%), xuống 1.699,62 điểm, quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên HOSE. Tổng giá trị mua vào đạt 1.920,87 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra là 2.421,3 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 500,43 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại có sự phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt trong nhóm ngân hàng. MBB tiếp tục dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 254,90 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức bán ròng gần 182 tỷ đồng phiên trước. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn tăng 0,8%, đóng cửa tại 18.900 đồng/cổ phiếu. VCB đứng thứ hai với giá trị bán ròng 219,14 tỷ đồng, cao hơn mức 155,15 tỷ đồng của phiên 2/11. Cổ phiếu Vietcombank giảm nhẹ 0,19%, xuống 53.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, BID HDB lần lượt bị bán ròng 65,25 tỷ đồng và 51,14 tỷ đồng. Hai cổ phiếu này giảm tương ứng 0,94% và 0,46%.

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số cổ phiếu ngân hàng vẫn thu hút dòng tiền ngoại. SHB được mua ròng 125,37 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường về giá trị mua ròng, đồng thời tăng 0,48% lên 10.450 đồng/cổ phiếu. TCB được mua ròng 103,86 tỷ đồng và giữ giá tham chiếu.

VIB, MSB và CTG cũng được mua ròng lần lượt 47,50 tỷ đồng, 27,16 tỷ đồng và 22,80 tỷ đồng. Cả 3 cổ phiếu đều đóng cửa trong sắc xanh, trong đó MSB tăng 2,86%, VIB tăng 2,21% và CTG tăng 1,01%.

Trong khi MBB và VCB tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn, dòng vốn ngoại lại hướng đến SHB, TCB và một số ngân hàng khác. Diễn biến trái chiều này phản ánh sự phân hóa trong hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngay trong cùng nhóm ngành.

Bên ngoài nhóm ngân hàng, HPG trở thành tâm điểm mua ròng với giá trị 227,18 tỷ đồng, lớn nhất trên HOSE. Cổ phiếu Hòa Phát tăng 4,17%, lên 21.250 đồng/cổ phiếu, nổi bật giữa bối cảnh thị trường chung tiếp tục điều chỉnh.

VHM cũng được mua ròng 119,14 tỷ đồng, dù thị giá giảm nhẹ 0,16%, còn 61.900 đồng/cổ phiếu. Các mã MSN và HVN lần lượt được mua ròng 29,46 tỷ đồng và 10,01 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC bị bán ròng 114,49 tỷ đồng và giảm 3,31%, xuống 234.000 đồng/cổ phiếu. Chứng chỉ quỹ FUEKIV30 cũng ghi nhận giá trị bán ròng 99,04 tỷ đồng.

Các cổ phiếu GMD, SSI, PNJ và KDH tiếp tục nằm trong danh sách bị bán ròng. Trong đó, PNJ giảm mạnh 5,45%, còn 14.750 đồng/cổ phiếu; VIC giảm 3,31% và KDH giảm 2,26%. Riêng SSI tăng 1,59%, dù bị bán ròng gần 55 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại chưa thoát khỏi trạng thái bán ròng, nhưng hoạt động giao dịch đã có sự phân hóa đáng kể. Lực mua tại HPG cùng một số cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì tích cực.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý III của toàn thị trường tăng trưởng mạnh, diễn biến thị trường vẫn chưa đạt kỳ vọng. Theo nhận định của Chứng khoán SHS, hệ số P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 10,7 lần, tương đương các vùng định giá thấp từng xuất hiện trong tháng 4/2025 khi đón “cú sốc thuế quan” và tháng 4/2020 chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Các chuyên gia SHS đánh giá, đây là mức định giá tương đối hấp dẫn khi xét đến tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại hpg hòa phát bán rong

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