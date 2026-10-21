Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục gom mạnh TCB, dòng tiền trở lại nhóm cổ phiếu lớn

Tùng Linh

Tùng Linh

20:04 | 21/10/2026
(TBTCO) - Trong phiên VN-Index tăng gần 47 điểm, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giải ngân mạnh vào cổ phiếu TCB với giá trị mua ròng gần 290 tỷ đồng. MSN, VIC cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cũng thu hút dòng vốn ngoại, đồng thời ghi nhận diễn biến giá tích cực.
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Phiên giao dịch ngày 21/10 ghi nhận sự phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Kết phiên, VN-Index tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, vượt trở lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Đây cũng là diễn biến đánh dấu việc chỉ số vượt lên xu hướng giảm ngắn hạn hình thành từ ngày 18/9/2026.

Cùng với đà phục hồi của thị trường, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận lực mua đáng kể tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 289,80 tỷ đồng.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp TCB thu hút dòng vốn ngoại, sau khi được mua ròng 26,35 tỷ đồng trong phiên 19/10 và 345,06 tỷ đồng trong phiên 20/10. Tính chung 3 phiên, giá trị mua ròng tại cổ phiếu này đạt hơn 661 tỷ đồng. Cùng với lực cầu ngoại, TCB tăng thêm 1,33% trong phiên hôm nay, đóng cửa tại 34.400 đồng/cổ phiếu.

Đứng thứ hai trong danh sách mua ròng là MSN với giá trị 144,76 tỷ đồng. Cổ phiếu của Masan tăng nhẹ 0,14%, lên 73.700 đồng/cổ phiếu. So với phiên trước, khi MSN chỉ được mua ròng 19,51 tỷ đồng, quy mô giải ngân của khối ngoại đã tăng hơn 7 lần.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự trở lại của VIC trong danh sách được khối ngoại mua ròng nhiều nhất. Sau nhiều phiên chịu áp lực bán, cổ phiếu Vingroup được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 89,16 tỷ đồng trong phiên 21/10. Cùng với sự cải thiện của dòng tiền, VIC tăng 6,99%, lên 223.600 đồng/cổ phiếu, góp phần đáng kể vào đà tăng của VN-Index.

Dòng vốn ngoại cũng hướng đến nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. VIB được mua ròng 51,49 tỷ đồng, SSI đạt 49,91 tỷ đồng, SHB đạt 42,36 tỷ đồng và TPB đạt 36,06 tỷ đồng. Các cổ phiếu này đều đóng cửa trong sắc xanh, trong đó TPB tăng 5,42%, VIB tăng 2,55%, SHB tăng 2,37% và SSI tăng 2,26%.

Bên cạnh đó, GEE được mua ròng 27,48 tỷ đồng và tăng mạnh 6,93%. FRT tiếp tục duy trì sức hút với giá trị mua ròng 25,33 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ ba liên tiếp được khối ngoại mua ròng. Tổng giá trị mua ròng tại FRT trong ba phiên đầu tuần đạt hơn 254 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng thêm 1,74%, lên 152.000 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục gom mạnh TCB, dòng tiền trở lại nhóm cổ phiếu lớn
Khối ngoại giải ngân mạnh vào cổ phiếu TCB và MSN trong phiên giao dịch ngày 21/10. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 173,16 tỷ đồng. Cổ phiếu này đóng cửa tại mức tham chiếu 57.400 đồng/cổ phiếu. VCB và ACB lần lượt bị bán ròng 105,73 tỷ đồng và 102,71 tỷ đồng. Các mã DXG, VPB, NVL và MSB cũng nằm trong danh sách bị khối ngoại bán ròng.

Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán ròng, một số cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực như DXG tăng 2,93%, MSB tăng 3,67% và VHM tăng 6,92%. Diễn biến này phản ánh lực cầu trong nước cải thiện, góp phần hấp thụ nguồn cung từ nhà đầu tư nước ngoài tại một số mã.

Trong phiên hôm nay, thị trường đón nhận những thông tin hỗ trợ như việc một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động và cho vay. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, dư nợ cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán chỉ tăng nhẹ so với quý trước. SHS đánh giá, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang phục hồi sau khi vượt lên đường xu hướng giảm kéo dài từ ngày 18/9. Trong những phiên tới, chỉ số được kỳ vọng hướng đến vùng 1.750 - 1.780 điểm, song có thể xuất hiện áp lực rung lắc, điều chỉnh khi tiếp cận vùng giá này./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn-index khối ngoại techcombank

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