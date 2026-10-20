Chứng khoán

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
17:27 | 20/10/2026
(TBTCO) - Doanh thu tăng gần 40% giúp Gang thép Thái Nguyên đảo chiều kết quả kinh doanh, từ mức lỗ 12,3 tỷ đồng sang lãi hơn 4,4 tỷ đồng trong quý III/2026.
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Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (mã Ck: TIS) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với bức tranh kinh doanh ghi nhận sự phục hồi rõ nét so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể trong quý III/2026, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 3.842 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4% so với mức 2.757 tỷ đồng của quý III/2025. Giá vốn hàng bán chiếm 3.717 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 125,1 tỷ đồng, tăng mạnh 85% so với con số 67,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%
Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Gang thép Thái Nguyên.

Ở mảng tài chính và điều hành, doanh thu tài chính trong quý giữ ổn định ở mức 4,8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 24,6% lên 34,4 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay chiếm tới 32,7 tỷ đồng. Áp lực bán hàng và quản trị cũng gia tăng theo quy mô mở rộng khi chi phí bán hàng tăng 44,7% lên 23,4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,4% lên 67,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận gộp tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã đảo chiều từ mức lỗ 21,2 tỷ đồng của quý III/2025 sang mức lãi 4,6 tỷ đồng trong quý này.

Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều đạt hơn 4,4 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với khoản lỗ ròng 12,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3,9 tỷ đồng, đưa lãi cơ bản trên cổ phiếu từ mức âm 67 đồng lên dương 21 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu thuần đạt 10.744 tỷ đồng, tăng 19,5% so với mức 8.988 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 393,9 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn này, chi phí tài chính được kiểm soát ở mức 91,4 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay là 89,5 tỷ đồng), chi phí bán hàng ở mức 66 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 214,5 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 37,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ thuần 18,5 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 37,4 tỷ đồng, gấp nhiều lần mức khiêm tốn 314,8 triệu đồng của cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 9,9 tỷ đồng, Gang thép Thái Nguyên báo lãi sau thuế 27,6 tỷ đồng, vượt xa mức lỗ 7,0 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; riêng phần lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 27,2 tỷ đồng.

Quy mô tài sản tính đến ngày 30/9/2026 ghi nhận tổng tài sản đạt 10.529,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 2.615 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.069 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng 4,7 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn giảm đáng kể xuống 367,1 tỷ đồng và lượng tiền cùng tương đương tiền đạt 100,4 tỷ đồng.

Ở cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 8.947,9 tỷ đồng, chiếm 85% tổng nguồn vốn, trong đó tổng dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ở mức 4.389 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.581,6 tỷ đồng, tăng nhẹ nhờ khoản lợi nhuận lũy kế trong kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu TIS đóng cửa ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 29% so với thời điểm cách đây 3 tháng. Với hơn 183 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 901 tỷ đồng./.

Thu Hương
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gang thép thái nguyên tis kết quả kinh doanh quý iii lợi nhuận doanh thu thép

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