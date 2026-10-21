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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch

20:03 | 21/10/2026
(TBTCO) - Trưa 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Việt Nam - Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch
Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cùng các quan chức Đan Mạch và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen; phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Đan Mạch; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch; tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam; thăm bán đảo nhân tạo Lynetteholmen…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023, Việt Nam và Đan Mạch đã phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược roàn diện Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Hai bên thống nhất thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU) phát triển thực chất, hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Trưa cùng ngày, tại Cung điện Amalienborg, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khép lại các hoạt động thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch./.

Theo TTXVN
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