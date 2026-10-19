Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Đan Mạch

22:12 | 19/10/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, ngày 19/10, tại Thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Frederik X
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: TTXVN

Nhà vua Frederik X nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Frederik X chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm năm 2009, 2011 và 2022; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik, thân phụ Nhà vua, về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và Hoàng gia Đan Mạch đã đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trọng thị, chu đáo và nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đánh giá cao nỗ lực xây dựng đất nước thịnh vượng, hiện đại, có chất lượng cuộc sống cao, đi đầu về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội; tin tưởng dưới sự trị vì của Nhà vua Frederik X, cùng nỗ lực của Chính phủ và nhân dân, Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, phát huy vai trò và vị thế quan trọng tại châu Âu và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình Đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng; các doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora, Carlsberg hiện diện, hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Nhà vua Frederik X trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch. Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua năm 2011, khi còn là Thái tử kế vị, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm năm 2022 cùng Thái tử phi Mary, nay là Hoàng hậu Đan Mạch, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Đan Mạch thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, đã tạo động lực cho hợp tác song phương, góp phần tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm gắn bó, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ hai nước.

Nhà vua Frederik X nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế biển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức Đan Mạch tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên chia sẻ bên cạnh những lợi ích hợp tác thiết thực, quan hệ hai nước còn được vun đắp bằng tình cảm hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Đan Mạch trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân; bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp này, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch ngày càng bền chặt, sâu sắc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary sớm thăm Việt Nam, để tiếp tục chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước và sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hai nước.

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích và sự phồn vinh của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới./.

Theo TTXVN
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