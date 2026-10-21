Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng năm 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.301,3 tỷ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 2.000 tỷ đồng. Theo đó, ABBank hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các nguồn thu ngoài lãi, cùng với việc kiểm soát chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

<!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_165S--><!--cke_bookmark_165E--><!--cke_bookmark_1207S--><!--cke_bookmark_1207E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Thu nhập lãi thuần của ABBank trong 9 tháng đạt 4.038,2 tỷ đồng, tăng 20,5%, tương ứng tăng 686,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng 68,5%, nhanh hơn mức tăng 51,5% của thu nhập lãi.

Các nguồn thu ngoài lãi đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ABBank. Lũy kế 9 tháng, nguồn thu này đạt 3.764,6 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, đóng góp 48,2% tổng thu nhập hoạt động, tăng mạnh so với cùng kỳ (36,4%).

Về các nguồn thu ngoài lãi, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 765,6 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 116,4%, lên 258,6 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận sự đảo chiều tích cực, từ lỗ 165,9 tỷ đồng sang lãi 195,8 tỷ đồng, tương ứng cải thiện 360 tỷ đồng.

Việc cải thiện nguồn thu của ABBank còn đến từ việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Từ tháng 8/2026, ngân hàng triển khai mô hình “số hóa giao dịch tại quầy” trên toàn hệ thống nhằm giảm bớt thao tác giấy tờ thủ công. Đầu tháng 9/2026, ABBank tiếp tục ra mắt giải pháp “Tích lũy an gia”, kết hợp tích lũy, đầu tư với các quyền lợi bảo vệ khách hàng.

ABBank lãi hơn 4.300 tỷ đồng sau 9 tháng, nguồn thu ngoài lãi tạo sức bật. Ảnh tư liệu.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2.270,7 tỷ đồng, tăng 29,1% và chiếm khoảng 60% tổng thu nhập ngoài lãi. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng mạnh từ 25,4 tỷ đồng lên 268,8 tỷ đồng, gấp gần 10,6 lần cùng kỳ.

Cuối quý I/2026, ABBank đã thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản ABBank (ABBA). Theo đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ ABBA (ABBAS) cũng không còn là công ty con do ngân hàng sở hữu gián tiếp.

Nhìn chung, sự gia tăng của các nguồn thu ngoài lãi cho thấy cơ cấu thu nhập của ABBank đang có sự dịch chuyển theo hướng đa dạng hơn, giảm mức độ phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần, song tỷ trọng lớn đến từ hoạt động khác.

Nhờ các nguồn thu tăng trưởng, tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt 7.802,8 tỷ đồng, tăng 48%. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 21,2%, lên 2.110,5 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ABBank tăng mạnh 86,9% so với cùng kỳ.

Về quy mô hoạt động, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý II/2026 (135.016,1 tỷ đồng), song tăng 18,2% so với đầu năm. Trong khi đó, chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15% so với số đầu năm.

Cùng với đà mở rộng tín dụng, tổng nợ xấu (nhóm 3 - 5) lên 1.910,3 tỷ đồng, song chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát khi tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN tại ngày 30/9/2026 ở mức 0,8%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu dưới 1,5% đặt ra cho năm 2026.

Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng năm 2026 tăng 12,9% lên 1.391 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng chủ động làm dày “bộ đệm” dự phòng.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ABBank duy trì trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Về quy mô vốn, tính đến hết quý III/2026, vốn điều lệ của ABBank đạt 16.068 tỷ đồng. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, vốn điều lệ ABBank dự kiến tăng lên hơn 26.800 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027./.