Tài chính

Bộ Tài chính mong doanh nghiệp Hàn Quốc phản hồi tích cực trong xây dựng chính sách thuế, hải quan

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
17:17 | 21/10/2026
(TBTCO) - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính mong nhận được các phản hồi tích cực và sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện chính sách theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế, hải quan được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện.
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Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Chiều 21/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; về phía Hàn Quốc có bà Lee Mi-yeon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bộ Tài chính mong doanh nghiệp Hàn Quốc phản hồi tích cực trong xây dựng chính sách thuế, hải quan
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trải qua 34 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt sau 4 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, đặc biệt là trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ mang lại nguồn vốn, mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực sản xuất và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bộ Tài chính luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, xem đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Tiếp nối truyền thống luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, bước sang năm 2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn còn khó khăn, kinh tế toàn cầu dự báo có những diễn biến khó lường, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để áp dụng cho năm 2026.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các Luật Thuế, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế, hải quan và chính sách thuế, trong đó tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức “Chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc” trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, qua chương trình, các vướng mắc đều được trả lời trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế để các doanh nghiệp Hàn Quốc được biết.

Chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu được công tác quản lý thuế hiện tại của Việt Nam và được hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp; từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2026, nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam) và sự triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của các cơ quan, kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt những kết quả tích cực.

Với vai trò là cơ quan quản lý tài chính, ngân sách và chính sách đầu tư, thuế và hải quan, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành, lắng nghe, xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính mong doanh nghiệp Hàn Quốc phản hồi tích cực trong xây dựng chính sách thuế, hải quan
Toàn cảnh Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 236/2025/NĐ-CP về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu), tăng cường xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro sớm, nâng cao quản lý tuân thủ, đồng thời thúc đẩy triển khai cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) theo mô hình phân cấp để phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp.

“Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính mong nhận được các phản hồi tích cực và sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế, hải quan được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
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