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Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính song phương

Minh Đức

Minh Đức

19:26 | 20/10/2026
Chiều 20/10/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi hội đàm song phương với Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế, bà Erin Browne, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.
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Đánh giá cao đà phát triển tích cực và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ hợp tác chung giữa hai quốc gia.

Bộ Tài chính Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính song phương
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Erin Browne.

Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp đó, hướng tới vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng cho biết Việt Nam dự kiến đề xuất 4 nhóm chủ đề ưu tiên bám sát Kế hoạch Hành động Incheon và tầm nhìn APEC; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ từ phía Hoa Kỳ để hoàn thiện các nội dung này.

Về phía Hoa Kỳ, bà Erin Browne cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam đã chủ động chia sẻ và đánh giá cao các định hướng ưu tiên của Việt Nam.

Thứ trưởng Erin Browne khẳng định Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để cụ thể hóa các định hướng này thành kế hoạch hành động chi tiết; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bộ Tài chính Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác tài chính song phương
Quang cảnh hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn với Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Erin Browne.

Trao đổi về hợp tác song phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm thúc đẩy đàm phán cấp kỹ thuật về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế song phương; chia sẻ kinh nghiệm và cơ chế sàng lọc công nghệ đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; ủng hộ lập trường của Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART); cũng như sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động lâu dài.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời mời Thứ trưởng Erin Browne sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự các hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2027./

Minh Đức
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