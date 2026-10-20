Giải ngân tuần tăng hơn 500 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 16767/BTC-ĐTPT ngày 20/10/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đến hết ngày 15/10 đạt 660.739,5 tỷ đồng, bằng 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một tuần trước đó, tỷ lệ này là 63,8%, tương ứng 652.125,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong tuần từ ngày 8/10 đến ngày 15/10, cả nước giải ngân thêm 8.614,1 tỷ đồng. Mức này cao hơn 502,2 tỷ đồng so với số giải ngân 8.111,9 tỷ đồng của tuần từ ngày 1/10 đến ngày 8/10.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Các địa phương còn giao tăng 48.948,6 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, đưa tổng kế hoạch vốn lên 1.071.555,6 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch. Ảnh minh họa

Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.060.512,3 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ đạt 1.011.563,7 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, vẫn còn 11.043,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 5 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương. Trong đó, một số dự án khởi công mới chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Một số nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trường học tại các xã biên giới cũng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Bộ Tài chính cho biết việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện qua nhiều đợt, chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 9/2026. Nguyên nhân là việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và tỷ lệ vốn đối ứng thuộc thẩm quyền chưa kịp thời.

Tiến độ giữa các đơn vị còn chênh lệch

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến ngày 15/10, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Trong khi đó, 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương vẫn ở dưới mức bình quân.

Ở nhóm bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng đã giải ngân 34.400 tỷ đồng, Bộ Công an đạt 32.300 tỷ đồng. Bộ Xây dựng giải ngân khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tại các địa phương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có giá trị giải ngân lớn nhất, lần lượt đạt 118.200 tỷ đồng và 105.000 tỷ đồng. Hải Phòng đạt 31.800 tỷ đồng; Hưng Yên đạt 26.600 tỷ đồng; Tây Ninh đạt 23.400 tỷ đồng; Đồng Nai đạt 19.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên vẫn còn một số bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp. Đáng chú ý là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa giải ngân; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 6,9%; Đài Truyền hình Việt Nam đạt 9,7%; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 10,5%. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 13,5%.

Bộ Xây dựng có tỷ lệ giải ngân đạt 16,5% theo số liệu báo cáo. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, nếu không tính 72.092,1 tỷ đồng đang đề xuất giảm khỏi kế hoạch của hai dự án đường sắt, tỷ lệ giải ngân của bộ sẽ đạt 40,6%. Trong số vốn đề xuất điều chỉnh có 8.875 tỷ đồng dự kiến điều chuyển về 12 địa phương để thực hiện các dự án độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại một số địa phương, tỷ lệ vốn chưa phân bổ cũng còn cao. Cụ thể, Lạng Sơn còn 20,2% kế hoạch chưa phân bổ; Quảng Trị còn 14,7% và Cao Bằng còn 14,8%.