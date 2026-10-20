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Chứng khoán phái sinh ngày 20/10: VN30-Index đảo chiều tăng, chênh lệch dương nới rộng

Tùng Linh

Tùng Linh

17:18 | 20/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index phục hồi trong phiên chiều sau khi chịu áp lực điều chỉnh phần lớn thời gian giao dịch, với lực đỡ nổi bật từ HPG và VIC. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 11 duy trì chênh lệch dương và thanh khoản tăng trở lại.
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Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên đảo chiều tích cực trong ngày 20/10. Kết phiên, VN30-Index tăng 6,33 điểm (+0,34%), lên 1.845,51 điểm, chấm dứt nhịp giảm của phiên liền trước. Tuy nhiên, chỉ số vẫn nằm dưới vùng kháng cự ngắn hạn 1.865 điểm.

Diễn biến giao dịch cho thấy sự giằng co khá rõ nét. VN30 chủ yếu vận động dưới tham chiếu trong phiên sáng, có thời điểm giảm sâu sau 10h. Bước sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng trước khi lực cầu cải thiện từ khoảng 13h30, giúp VN30 bật tăng và vượt tham chiếu. Dù xuất hiện nhịp rung lắc sau đó, lực mua cuối phiên tiếp tục hỗ trợ chỉ số đóng cửa trong sắc xanh.

Sắc xanh có phần nhỉnh hơn với 14 cổ phiếu tăng giá, 10 mã giảm và 6 mã đứng giá. HPG và VIC là hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà phục hồi, lần lượt nâng đỡ VN30 khoảng 2,6 điểm và 2,5 điểm. TCB, MSN, VPL và MWG cũng hỗ trợ chỉ số, đưa tổng mức đóng góp tăng đạt 9,312 điểm.

Ở chiều ngược lại, VHM là lực cản lớn nhất khi lấy đi gần 2,9 điểm. HDB, BSR và LPB cũng tác động tiêu cực, song tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu chỉ ở mức 5,859 điểm, thấp hơn đáng kể so với nhóm tăng.

Thanh khoản thị trường cơ sở tiếp tục ở mức tương đối thấp. Dù khối lượng tăng so với phiên trước, dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện đủ mạnh để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11 (41I1GB000) kết phiên tại 1.850 điểm, cao hơn 4,49 điểm so với VN30. Do đó, hợp đồng chính tiếp tục duy trì trạng thái dương và nới rộng so với mức 1,82 điểm phiên trước. Trong khi đó, các kỳ hạn còn lại ghi nhận chênh lệch trái chiều, dao động từ âm 5,51 điểm đến dương 2,49 điểm. Việc các kỳ hạn dài xuất hiện chênh lệch âm cho thấy kỳ vọng giữa các nhóm hợp đồng vẫn có sự phân hóa.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch hợp đồng chính 41I1GB000 tăng 17,3% so với phiên trước, sau khi giảm khoảng 8% trong phiên 19/10. Giao dịch gia tăng trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh và đảo chiều phục hồi về cuối phiên, khi các nhà giao dịch ngắn hạn tham gia tích cực hơn.

Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch có xu hướng gia tăng hoạt động giao dịch và nghiêng về khả năng VN30 tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên khi xu hướng ngắn hạn của chỉ số cơ sở chưa cải thiện rõ rệt.

Tùng Linh
Từ khóa:
vn30-index chênh lệch dương phái sinh

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