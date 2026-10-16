Chứng khoán phái sinh ngày 16/10: VN30-Index phục hồi, giao dịch vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên hồi phục trong ngày 16/10, với VN30 tăng 11,70 điểm (+0,63%), lên 1.855,41 điểm. Chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, có thời điểm tăng mạnh trong buổi sáng trước khi thu hẹp đà tăng vào đầu phiên chiều. Lực cầu cải thiện về cuối phiên giúp VN30-Index đóng cửa gần vùng cao trong ngày, dù vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.865 điểm.

Sắc xanh áp đảo với 22 cổ phiếu tăng giá, 4 mã giảm và 4 mã đứng giá. VPL là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN30, với gần 4 điểm, tiếp đến là VHM đóng góp khoảng 2,4 điểm. MWG, LPB, MSN, BSR cũng góp phần nâng đỡ chỉ số. Tổng mức đóng góp tăng của các cổ phiếu đạt 10,418 điểm.

Ở chiều ngược lại, VIC là lực cản đáng kể nhất khi lấy đi gần 3,9 điểm của VN30, gần như chiếm toàn bộ mức đóng góp giảm gần 4,1 điểm của nhóm cổ phiếu đi xuống. Dù sắc xanh lan tỏa, biến động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng chung của chỉ số.

Tuy nhiên, giao dịch phiên hôm nay khá thận trọng. Khối lượng giao dịch các cổ phiếu trong rổ VN30 đạt khoảng 224,3 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức 294,2 triệu cổ phiếu của phiên trước, tương ứng giảm gần 24%. Giá trị giao dịch đạt khoảng 6.386 tỷ đồng. Nhịp phục hồi vẫn cần thêm sự xác nhận từ dòng tiền.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) kết phiên tại 1.855,1 điểm, tăng 0,44%, thấp hơn mức tăng 0,63% của VN30. Do đó, chênh lệch hợp đồng chính chuyển từ dương 3,29 điểm đảo chiều sang âm 0,31 điểm. Các hợp đồng khác cũng ghi nhận mức chênh lệch không lớn so với chỉ số cơ sở. Hợp đồng tháng 12 duy trì chênh lệch dương 1,99 điểm, trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 thấp hơn chỉ số cơ sở1,71 điểm.

Đáng chú ý, hoạt động giao dịch tập trung mạnh vào hợp đồng tháng 11/2026 sau khi hợp đồng tháng 10 đáo hạn. Khối lượng giao dịch 41I1GB000 đạt 190.945 hợp đồng, tăng 478,2% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng tăng 20,45%, lên 29.169 hợp đồng, phản ánh sự gia tăng các vị thế còn nắm giữ tại kỳ hạn chính mới.

Theo Chứng khoán SHS, nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi xu hướng ngắn hạn của VN30 chưa cải thiện rõ ràng. Dự báo, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1GB000 có khả năng còn suy yếu, với kháng cự quanh 1.865 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm.