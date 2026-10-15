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S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

16:24 | 15/10/2026
(TBTCO) - Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.
aa

S&P Global Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn “AA” đối với trái phiếu không có bảo đảm bằng đô la Singapore (SGD) do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dự kiến phát hành và được Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư – Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bảo lãnh.

CGIF là quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực ASEAN+3. Thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng, CGIF hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận thị trường vốn khu vực, mở rộng tệp nhà đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn.

Theo thông báo của S&P Global Ratings, xếp hạng của trái phiếu được xác định tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF ở mức AA, triển vọng Ổn định, trên cơ sở bảo lãnh của CGIF có tính chất vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang.

Trong thang xếp hạng dài hạn của S&P Global Ratings, “AA” thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, thể hiện năng lực thực hiện các cam kết tài chính ở mức rất mạnh. Mức xếp hạng này giúp nâng cao chất lượng tín dụng của trái phiếu, tạo điều kiện để giao dịch tiếp cận rộng hơn các nhà đầu tư tổ chức quốc tế có yêu cầu chặt chẽ về mức độ tín nhiệm.

Việc phát hành trái phiếu bằng SGD nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của SHB, hướng tới mở rộng các kênh huy động trung và dài hạn, tiếp cận các thị trường vốn phát triển trong khu vực và từng bước gia tăng hiện diện của Ngân hàng trên thị trường quốc tế.

Ngân hàng cho biết dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10/2026. UBCKNN ban hành Văn bản số 9903/UBCK-QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB. Ngày 12/10, SHB được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

Việc hoàn tất các thủ tục theo quy định tạo cơ sở để SHB triển khai kế hoạch huy động vốn quốc tế, đa dạng hóa cơ cấu đồng tiền và nền tảng nhà đầu tư, qua đó nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong quản trị nguồn vốn, hỗ trợ nhu cầu phát triển kinh doanh và tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Đại diện SHB cho biết: “Việc trái phiếu dự kiến phát hành của SHB được S&P Global Ratings xếp hạng ‘AA’ trên cơ sở bảo lãnh của CGIF là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hiện diện của Ngân hàng trên thị trường vốn khu vực. Giao dịch thể hiện năng lực của SHB trong việc xây dựng các cấu trúc huy động vốn đáp ứng yêu cầu quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.”

Việc xây dựng giao dịch với sự tham gia của CGIF cho thấy năng lực của SHB trong phối hợp với các định chế đa phương, tổ chức tư vấn và đối tác quốc tế để đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của thị trường vốn khu vực.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng của trái phiếu, bảo lãnh của CGIF còn góp phần gia tăng mức độ nhận diện của SHB trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu và triển khai các công cụ huy động vốn đa dạng trong tương lai./.

Tài Tâm
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