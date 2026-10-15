Tài chính

Giải ngân đầu tư công đạt 63,8% kế hoạch sau hơn 9 tháng

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
16:57 | 15/10/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 8/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt 652.125,4 tỷ đồng, bằng 63,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.
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Còn 1,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ chưa được phân bổ

Tại Công văn số 16437/BTC-ĐTPT ngày 15/10/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Ngoài ra, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 46.782,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đến thời điểm báo cáo, bao gồm cả phần địa phương giao tăng, đạt 1.069.389,9 tỷ đồng.

Đến nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.056.563,4 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính 46.782,9 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 1.009.780,5 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 12.826,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 1,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 6 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương.

Giải ngân đầu tư công đạt 63,8% kế hoạch sau hơn 9 tháng
Giải ngân đầu tư công đạt 63,8% kế hoạch sau hơn 9 tháng. Ảnh minh họa: H.T

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là một số dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; một số nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng trường học cho các xã biên giới và các khoản vốn bổ sung trong tháng 6, tháng 7, tháng 8/2026 chưa được phân bổ chi tiết do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, có đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho các cơ quan, địa phương có nhu cầu sử dụng.

Hơn 40 bộ, cơ quan và địa phương giải ngân dưới mức bình quân

Về giải ngân, đến hết ngày 1/10/2026, cả nước giải ngân 644.013,5 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết ngày 8/10/2026, con số này tăng lên 652.125,4 tỷ đồng, tương đương 63,8% kế hoạch. Như vậy, số vốn giải ngân phát sinh trong tuần từ ngày 1/10 đến ngày 8/10/2026 là 8.111,9 tỷ đồng.

Có 6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Trong nhóm cơ quan trung ương có Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Ở địa phương, các đơn vị đạt kết quả từ mức bình quân chung trở lên gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Điện Biên, Cà Mau, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Một số bộ, địa phương có giá trị giải ngân lớn, trên 15.000 tỷ đồng gồm Bộ Quốc phòng với 34.400 tỷ đồng, Bộ Công an 32.300 tỷ đồng, Bộ Xây dựng 19.800 tỷ đồng. Trong nhóm địa phương, Hà Nội giải ngân 116.800 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh 104.600 tỷ đồng, Hải Phòng 31.200 tỷ đồng, Hưng Yên 26.300 tỷ đồng, Tây Ninh 23.000 tỷ đồng, Đồng Nai 19.100 tỷ đồng, An Giang 16.800 tỷ đồng và Quảng Ninh 15.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Đáng chú ý, 8 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân. Cụ thể, Bộ Xây dựng đạt 16,3%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 13,4%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 12,4%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 12,1%; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 10,5%; Đài Truyền hình Việt Nam đạt 9,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 6,9%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa giải ngân.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, tỉnh Lạng Sơn chưa nhập đủ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Điều này dẫn đến số giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương vượt kế hoạch vốn địa phương đã triển khai phân bổ được ghi nhận trên hệ thống.

Đáng chú ý, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 8/10/2026 đạt 65,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ phần vốn tiết kiệm này, tương ứng kế hoạch vốn 991.931,6 tỷ đồng.

Vân Hà
Từ khóa:
giải ngân vốn đầu tư công bộ tài chính báo cáo nhanh báo cáo tuần

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