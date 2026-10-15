Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính

Theo Quyết định số 2938/QĐ-BTC, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính; nghiên cứu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng lãnh thổ phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính; phân tích, dự báo kinh tế, tài chính và giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Tài chính.

Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh tế - tài chính; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính; tổ chức hoạt động phân tích, dự báo kinh tế - tài chính; nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách kinh tế - tài chính đến phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Viện có nhiệm vụ tổ chức quản lý khoa học và công nghệ; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính và hệ thống thông tin kinh tế - tài chính phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện…

Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính gồm 10 ban chuyên môn và Văn phòng. Biên chế viên chức của Viện do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Quyết định số 2938/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 387/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính./.