Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Phối cảnh Cảng hàng không Ninh Bình (Ảnh sử dụng AI).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình thông tin về kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đã được giao xây dựng đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết đối với các cảng hàng không mới được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Các hồ sơ này dự kiến được trình Bộ Xây dựng trong tháng 11/2026 để xem xét, phê duyệt, làm cơ sở bố trí vốn ngân sách nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2027-2028.

Đây là bước chuẩn bị để xác định cụ thể vị trí xây dựng, quy mô các khu chức năng, nhu cầu sử dụng đất, phương án kết nối giao thông và nguồn lực đầu tư cho sân bay mới tại Ninh Bình, trước khi tiến hành các thủ tục xem xét đầu tư xây dựng.

Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp hồ sơ, số liệu và phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, bảo đảm tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Bộ Xây dựng sớm triển khai công tác này nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng hàng không trên địa bàn.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được bổ sung vào mạng lưới cảng hàng không ngay trong giai đoạn đến năm 2030.

Theo quy hoạch, sân bay có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030 và tăng lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050, với diện tích đất khoảng 400 ha.

Vào cuối năm 2025, UBND tỉnh Ninh Bình từng đề xuất công suất thiết kế khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050, cao hơn đáng kể so với các chỉ tiêu sau đó được đưa vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.

Sơ bộ tổng mức đầu tư theo phương án nghiên cứu này khoảng 23.216 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng nhưng chưa tính lãi vay. Nguồn vốn dự kiến huy động từ ngân sách nhà nước kết hợp với vốn tư nhân theo phương thức PPP, với thời gian hoàn vốn tính toán khoảng 27 năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng việc sớm hình thành sân bay mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ và logistics cho khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng.

Trong định hướng phát triển hạ tầng của địa phương, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được kỳ vọng kết nối với cảng biển nước sâu tại Khu kinh tế Ninh Cơ, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và hệ thống đường bộ cao tốc, qua đó từng bước hình thành mạng lưới giao thông, logistics đa phương thức.

Quy hoạch chi tiết cũng là cơ sở quan trọng để Ninh Bình rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, quản lý quỹ đất dự kiến dành cho sân bay và nghiên cứu phương án kết nối hạ tầng phù hợp, hạn chế nguy cơ chồng lấn trong sử dụng đất.