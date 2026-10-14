Tài chính

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
21:15 | 14/10/2026
Từ ngày 12 đến 14/10/2026, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) đã tổ chức thành công Khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5, cho các học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
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Tại khóa đào tạo, ông Pau Mason - Chuyên gia tư vấn quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB) đã trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn và cùng các đại biểu rà soát, thảo luận chuyên sâu về 3 chuẩn mực kế toán công quốc tế có tính kỹ thuật cao nhất thuộc nhóm hợp nhất:

Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 35 - về báo cáo tài chính hợp nhất (IPSAS 35): Được dành thời lượng thảo luận lớn nhất, tập trung làm rõ khái niệm kiểm soát và phương pháp xác định chính xác phạm vi các đơn vị phải thực hiện hợp nhất trong khu vực công.

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5
Ông Pau Mason - Chuyên gia tư vấn quốc tế của Ngân hàng Thế giới truyền đạt các nội dung liên quan tới 3 chuẩn mực kế toán công tế. Ảnh: Đức Minh

Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 38 - về thuyết minh thông tin về các khoản lợi ích trong đơn vị khác (IPSAS 38): Hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính nắm bắt chi tiết bản chất cũng như các rủi ro đi kèm với những khoản lợi ích mà đơn vị đang nắm giữ.

Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 40 - về Hợp nhất khu vực công (IPSAS 40): Phân định rõ ràng sự khác biệt giữa các giao dịch sáp nhập và giao dịch mua, từ đó đưa ra phương pháp xử lý kế toán phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

Phát biểu bế mạc khóa học, ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) đánh giá rất cao công tác chuẩn bị chu đáo, phương pháp truyền đạt mạch lạc và sự hướng dẫn tận tình của các chuyên gia WB.

Như vậy, kết hợp với hai đợt tập huấn diễn ra vào tháng 4 và tháng 6 trước đó, Bộ Tài chính đã chính thức hoàn thành chương trình đào tạo trọn bộ 5 chuẩn mực kế toán công về hợp nhất trong năm 2026.

Đây là nền tảng cốt lõi giúp xác định đúng phạm vi và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các cơ quan, đơn vị khu vực công, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến phát biểu bế mạc khóa đào tạo. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Cục trưởng Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh Chuẩn mực IPSAS 40 có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, gắn liền với quá trình tinh gọn, sắp xếp và sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Chuẩn mực này cung cấp các nguyên tắc minh bạch và thống nhất trong việc hạch toán tài sản cũng như nợ phải trả khi tiến hành sáp nhập.

Theo Cục trưởng Đặng Quyết Tiến cho biết, đến nay Bộ Tài chính đã công bố 18 chuẩn mực kế toán công Việt Nam qua bốn đợt. Trong số 5 chuẩn mực về hợp nhất đã được đào tạo năm 2026, hai chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 36 - Đầu tư vào đơn vị liên kết và liên doanh (VPSAS 36) và Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 37 - Thỏa thuận chung (VPSAS 37) đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành tại Quyết định số 2892/QĐ-BTC ngày 12/10/2026.

Đối với ba chuẩn mực còn lại là Chuẩn mực kế toán công số 35, 38 và 40, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ làm việc trực tiếp với các chuyên gia WB từ ngày 22/10 đến 30/10/2026 để rà soát, chỉnh sửa dự thảo cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam, dự kiến trình Bộ Tài chính công bố vào cuối năm 2026.

Trong giai đoạn 2027–2030, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đánh giá, rà soát toàn bộ các chuẩn mực đã ban hành và nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 và Luật số 56/2024/QH15, quyết tâm xây dựng hệ thống kế toán công hiện đại, minh bạch, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Đức Minh
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