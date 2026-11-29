Giá lúa gạo hôm nay biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi ST 24 hôm nay dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; tươi OM 18 dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa mới chậm, giá lúa tươi ít biến động. Tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán tiếp tục chậm, giá tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm giảm 500 đồng/kg dao động ở mức 10.600 - 10.800 đồng/kg; giá cám giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 498 - 502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 339 - 343 USD/tấn./.