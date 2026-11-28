Vi phạm thương mại điện tử ngày càng phức tạp

Thị trường hàng hóa tháng 11/2026 bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá cuối năm và các sự kiện mua sắm trực tuyến. Đây cũng là thời điểm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa gia tăng để chuẩn bị nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của thị trường, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, không chỉ tập trung ở các điểm kinh doanh truyền thống, mà còn dịch chuyển mạnh lên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hàng hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thị trường. Ảnh: Văn Thi

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương, các đối tượng vi phạm ngày càng tận dụng các nền tảng trực tuyến, hoạt động livestream để quảng cáo, giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. Đáng chú ý, điểm giao dịch trên mạng được tách biệt với kho hàng thực tế; hàng hóa được tập kết tại các chung cư, khu đô thị mới hoặc phân tán qua nhiều địa điểm trung chuyển, dịch vụ logistics và chuyển phát nhanh. Cách thức tổ chức này khiến việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Các vi phạm chủ yếu tập trung ở nhóm hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như thời trang, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, linh kiện điện tử; cùng các mặt hàng thực phẩm chế biến, rượu, bia, thuốc lá thế hệ mới và hàng cấm.

Trong tháng 11/2026, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 3.969 vụ, xử lý 2.897 vụ với 3.237 hành vi vi phạm. Trong đó, 12 vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 33,2 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy gần 88,85 tỷ đồng. Những con số này cho thấy áp lực kiểm soát thị trường vẫn rất lớn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tăng cao vào những tháng cuối năm.

Xét theo địa bàn, TP. Hồ Chí Minh là nơi có số vụ kiểm tra và xử lý cao nhất cả nước, với 880 vụ kiểm tra và 804 vụ xử lý. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra 370 vụ, xử lý 381 vụ, trong đó có cả các vụ việc tồn đọng từ kỳ trước chuyển sang. Một số địa phương khác có số vụ xử lý đáng chú ý gồm Đồng Nai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Nghệ An và An Giang.

Đáng chú ý, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục là một trong những trọng tâm kiểm soát. Trong tháng 11, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) đã yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ 283 sản phẩm và xử lý 58 gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Cơ quan này đồng thời ban hành 4 văn bản đề nghị các nền tảng phối hợp gỡ bỏ thông tin, sản phẩm vi phạm; chuyển 12 văn bản cho cơ quan Công an phục vụ xác minh, điều tra và 2 văn bản cho lực lượng Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh thương mại điện tử, kiểm soát an toàn thực phẩm và các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng cũng được chú trọng. Trong tháng 11, lực lượng Quản lý thị trường xử lý 181 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và 201 vụ trong lĩnh vực y tế, gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm an toàn đã bị thu hồi, tiêu hủy.

Mở cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao và nguy cơ phát sinh vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng loạt kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trước đó, ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành Quyết định số 186/QĐ-BCĐ về kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 12/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Siết kiểm soát sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, mạng xã hội Từ nay đến cuối năm, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) tiếp tục tăng cường rà soát các sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới, các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok nhằm ngăn chặn việc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu, hàng giả.

Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đồng thời bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường trong dịp Tết.

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa, thị trường nội địa và không gian mạng. Hoạt động kiểm tra tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, pháo nổ, hàng điện tử, vàng, ngoại tệ, xăng dầu và các sản phẩm tiêu dùng có nhu cầu lớn dịp cuối năm.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok và các nền tảng xuyên biên giới được đưa vào diện giám sát.

Cùng với đó, cơ quan thuế tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực có rủi ro cao, nhất là thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; rà soát hoạt động hoàn thuế, miễn giảm thuế, chuyển giá, trốn thuế và việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu.

Việc kiểm soát thị trường cũng được triển khai song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung. Đối với thị trường hàng hóa phục vụ Tết, Bộ Công thương phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả những mặt hàng thiết yếu, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến. Các địa phương đồng thời có trách nhiệm chuẩn bị đủ hàng hóa tiêu dùng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra hoạt động niêm yết giá, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm...