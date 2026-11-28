(TBTCO) - Thuế TP Hà Nội chính thức triển khai gửi tin nhắn SMS đến người nộp thuế về tạm hoãn xuất cảnh. Đây là kênh hỗ trợ thêm để người nộp thuế nắm thông tin kịp thời.
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Thuế TP Hà Nội khuyến nghị: người nộp thuế chủ động kiểm tra thông báo và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile hoặc các kênh chính thức của cơ quan thuế, nhất là trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.
Người nộp thuế cần kiểm tra ngay số điện thoại và email đăng ký thuế. Nếu thông tin còn thiếu, chưa chính xác hoặc đã thay đổi, người nộp thuế có thể cập nhật nhanh chóng ngay trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin thuế điện tử.
Đối với doanh nghiệp cũng cần đăng ký đầy đủ và cập nhật kịp thời thông tin người đại diện theo pháp luật, để người đại diện chủ động nắm được những thông báo gửi đến doanh nghiệp có liên quan đến nghĩa vụ của mình./.
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