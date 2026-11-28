Ngày 28/11, tại phường Móng Cái 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh; cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính và thành phố Quảng Ninh.

Hội nghị diễn ra sáng ngày 27/11. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thông tin tời cử tri về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2027. Đại biểu Quốc hội Vũ Ngọc Lâm, Phó giám đốc Sở Tài chính đã trình bày báo cáo kết quả chung của Kỳ họp thứ 2. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh thông tin những nội dung nổi bật các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Chậm nhất quý I/2028 hoàn thành làm sạch mã số thuế

Theo đại biểu Vũ Ngọc Lâm, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ.

Khoảng 80% thời gian kỳ họp được dành cho công tác lập pháp. Đại biểu khái quát ba điểm nhấn của Kỳ họp là: khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; xác lập mục tiêu, nguồn lực cho năm 2027 với tinh thần “tăng tốc, bứt phá”, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; đồng thời thể hiện sự thận trọng trong lập pháp khi thống nhất lùi 5 dự án luật sang Kỳ họp thứ 3 để tiếp tục hoàn thiện.

Về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch năm 2027 đề ra 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội. Quốc hội cũng quyết định chủ trương đầu tư ba dự án đường bộ cao tốc, đều có quy mô bốn làn xe, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm, Phó giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh, trình bày tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thọ

Thông tin về phiên chất vấn, đại biểu cho biết, Quốc hội yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, điều chuyển vốn từ dự án chậm giải ngân; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới. Chậm nhất quý I/2028 hoàn thành làm sạch mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu.

Một nội dung thiết thực khác là không yêu cầu tổ chức, cá nhân cấp đổi giấy tờ đã được cấp trước khi sắp xếp bộ máy nhà nước nếu giấy tờ còn hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đại biểu đề nghị cử tri nắm rõ quyền của mình, phản ánh ngay nếu bị yêu cầu cấp đổi không đúng quy định.

Đối với cử tri vùng biên giới, Quốc hội đồng ý tiếp tục cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam theo nguyên tắc “có đi, có lại”.

Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027; hoàn thiện chính sách an sinh cho lao động nền tảng số, khu vực phi chính thức. Các kiến nghị của cử tri phải được giải quyết đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Nhiều chính sách mới hướng tới người dân, doanh nghiệp

Làm rõ những nội dung nổi bật của các luật, nghị quyết, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc; phân định rõ thẩm quyền quản lý đất đai tại địa phương, cho phép người sử dụng đất lựa chọn hình thức thuê đất, áp dụng thống nhất bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Đức Minh

Đáng chú ý, luật chuyển từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang “tái thiết cuộc sống cho người dân”: ưu tiên bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng, nếu không có thì bằng đất khác mục đích hoặc nhà ở, cuối cùng mới bằng tiền; bổ sung hỗ trợ phục hồi sinh kế. Khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng, phù hợp phong tục, tập quán.

Việc thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thật sự cần thiết; dự án, công trình phải thuộc danh mục do HĐND cấp tỉnh thông qua. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; địa phương ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, Luật Nhà ở (sửa đổi) luật hóa các chính sách thí điểm về phát triển nhà ở xã hội đã phát huy hiệu quả; ưu đãi, đẩy nhanh phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính và 7 điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi chuyển nhượng dự án, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đình trệ.

Trong lĩnh vực tài chính, Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Luật hợp nhất kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; cho phép phân bổ, sử dụng số tăng thu trong quá trình điều hành; đơn giản hóa thủ tục đối với dự án nhóm C.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển tư duy từ “hỗ trợ” sang “kiến tạo phát triển”, hỗ trợ theo lộ trình trưởng thành từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; mở rộng tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất; không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin Nhà nước đã có.

Về thuế, luật sửa đổi ba luật thuế quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ba năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu; ngưỡng này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Nghị quyết về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp cho phép xóa nợ đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026.

Cải cách thủ tục tiếp tục được đẩy mạnh khi luật sửa đổi Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đối với dịch vụ kế toán, chuyển sang hậu kiểm. Luật Định danh và xác thực điện tử quy định không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Về quyền lợi người lao động, luật sửa đổi nhiều luật trong lĩnh vực lao động, xã hội bổ sung hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương: ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và ngày 27/7 là “Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ”, có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, phần lớn các luật có hiệu lực từ năm 2027. Cử tri được đề nghị quan tâm tìm hiểu, chấp hành và tiếp tục đóng góp ý kiến để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phản ánh tới Quốc hội.