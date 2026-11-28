Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Đây là lần thứ ba Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV, sau các hội nghị vào năm 2008 và 2016, đã diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Đức Thanh

Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) được thành lập năm 2004, gồm 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Đức Thanh

Mục tiêu của việc hình thành hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar . Ảnh: Đức Thanh

Hợp tác CLMV tập trung vào 8 lĩnh vực: Thương mại - đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp; Năng lượng; Công nghệ thông tin và truyền thông; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào, Campuchia và Tổng thống Myanmar chụp ảnh chung trước khi khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 năm nay có chủ đề: “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào, Campuchia và Tổng thống Myanmar chụp ảnh chung trước khi khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Các nội dung thảo luận chính tại hội nghị bao gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (Kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.