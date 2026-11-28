Theo dự kiến, ngày 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo “Khai thác khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) đến Việt Nam - Cơ hội và giải pháp đối với Thủ đô Hà Nội”. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trả lời báo chí trước thềm hội thảo quan trọng này.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hội thảo do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức? Vì sao đây là vấn đề cần được quan tâm trong giai đoạn hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Phong: Tôi đánh giá cao việc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội thảo này. Đây là chủ đề có tính thời sự, gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có và tìm kiếm động lực mới cho kinh tế Thủ đô.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động trung chuyển hàng không không chỉ là câu chuyện vận hành của sân bay hay các hãng hàng không, mà đang trở thành một phân khúc dịch vụ và thị trường điểm đến. Nhiều quốc gia, thành phố quan tâm phát triển các dịch vụ tham quan, lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dành cho hành khách có thời gian quá cảnh, nối chuyến phù hợp. Qua đó, khoảng thời gian chờ giữa các chuyến bay được chuyển hóa thành cơ hội khám phá và tiêu dùng tại địa phương.

Đối với Hà Nội, đây là hướng đi có nhiều tiềm năng. Thủ đô có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của miền Bắc; có vị trí kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ du lịch phong phú, có khả năng tạo ra những trải nghiệm đặc trưng trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Theo số liệu thống kê, lượng hành khách nối chuyến qua Nội Bài tăng khá nhanh. Năm 2023 đạt 224.848 lượt, năm 2024 đạt 271.160 lượt, năm 2025 đạt 397.688 lượt. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 412.613 lượt, vượt tổng số khách nối chuyến của cả năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy quy mô thị trường đang tăng lên, cần được nghiên cứu và khai thác bài bản hơn.

Cùng với đó, Hà Nội cũng có nền tảng du lịch tương đối đa dạng. Năm 2025, thành phố đón 33,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 7,9 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch khoảng 134.500 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các điểm tham quan tạo điều kiện để nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới.

Ông Nguyễn Văn Phong

Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách trung chuyển là nhóm khách có đặc điểm riêng. Họ có quỹ thời gian giới hạn, ít chủ động lên kế hoạch tham quan từ trước và đặc biệt quan tâm đến tính thuận tiện, an toàn, đúng giờ. Vì vậy, không thể áp dụng nguyên cách tổ chức tour du lịch truyền thống cho phân khúc này.

Giá trị của hội thảo nằm ở việc đặt ra một vấn đề mới nhưng rất cụ thể đối với sự phát triển của Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện tăng thêm số lượng tour, mà là kết nối hàng không với du lịch, thương mại, văn hóa, ẩm thực, lưu trú, vận tải và kinh tế ban đêm. Nếu tổ chức và tận dụng tốt, Hà Nội có thể tăng nguồn thu dịch vụ, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

PV: Theo ông các ngành liên quan của thành phố cần có định hướng như thế nào để khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển? Thành phố cần làm gì để biến khoảng thời gian chờ nối chuyến thành cơ hội trải nghiệm và chi tiêu tại Thủ đô?

Ông Nguyễn Văn Phong: Trước hết cần xác định khai thác khách trung chuyển là hướng phát triển có tính liên ngành, trong đó du lịch đóng vai trò kết nối và xây dựng sản phẩm; hàng không, sân bay là đầu mối tiếp cận khách; giao thông bảo đảm khả năng di chuyển; còn văn hóa, di sản, ẩm thực, thương mại và dịch vụ tạo nên trải nghiệm.

Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm này. Với những hành khách có quỹ thời gian phù hợp, không gian hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, các di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn. Trong một hành trình ngắn, du khách vẫn có thể cảm nhận được bản sắc Hà Nội thông qua cảnh quan, kiến trúc, món ăn, sản phẩm thủ công và nhịp sống đô thị.

Cần nhấn mạnh điều quan trọng là phải thiết kế sản phẩm xuất phát từ thời gian và nhu cầu thực tế của khách. Ví dụ nhóm khách có thời gian ngắn có thể lựa chọn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa hoặc mua sắm tại những địa điểm thuận tiện. Nhóm khách có thời gian dài hơn có thể tham gia city tour kết nối hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và một số điểm di sản. Với khách có thời gian nối chuyến qua đêm, có thể phát triển gói dịch vụ kết hợp tham quan, lưu trú, trải nghiệm văn hóa và hoạt động buổi tối.

Thủ đô có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của miền Bắc. Ảnh minh họa

Mỗi sản phẩm phải xác định rõ thời lượng, lịch trình, phương tiện, giá bán, dịch vụ đi kèm và thời điểm đưa khách trở lại sân bay. Không nên thiết kế quá nhiều điểm đến trong một hành trình ngắn, làm tăng thời gian di chuyển và rủi ro trễ chuyến. Chất lượng sản phẩm không chỉ được đánh giá bằng số điểm khách đi qua, mà phải bằng sự thuận tiện, an toàn, đúng giờ và mức độ hài lòng.

Bên cạnh đó, các ngành cần tăng cường kết nối với các hãng hàng không, đơn vị khai thác sân bay và doanh nghiệp lữ hành. Sản phẩm nên được giới thiệu tới hành khách từ quá trình đặt vé, thông tin trước chuyến bay, trên máy bay, tại sân bay và qua các nền tảng bán dịch vụ. Nếu khách chỉ biết đến chương trình khi đã xuống sân bay mà không có đủ thời gian tìm hiểu, đăng ký và chuẩn bị thủ tục thì khả năng tham gia sẽ hạn chế.

Cần lưu ý, giao thông kết nối giữa Nội Bài với khu vực trung tâm cũng là yếu tố rất quan trọng. Với khách trung chuyển, thời gian quay lại sân bay là yêu cầu bắt buộc. Do đó, cần nghiên cứu các gói vận chuyển chuyên biệt, có điểm đón trả rõ ràng, giá cả minh bạch, thông tin đa ngôn ngữ và phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc hoặc thay đổi lịch trình.

Cùng với đó, các ngành cần khai thác tốt hơn các giá trị văn hóa, di sản, phố nghề, ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản địa phương. Khách trung chuyển có thể không có đủ thời gian cho hành trình dài nhưng vẫn có nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức và mua những sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội. Nếu được kết nối hợp lý, hoạt động này sẽ tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và người dân.

Về lâu dài, cần hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ trung chuyển có thương hiệu, kết nối với các cửa ngõ hàng không và điểm đến trong vùng. Việc chuẩn bị kết nối Nội Bài - Gia Bình cũng cần được đặt trong tầm nhìn đó. Khi mạng lưới hàng không vùng Thủ đô phát triển, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, vận tải và liên kết điểm đến phải được chuẩn bị tương ứng.

PV: Hiện có nhiều điểm nghẽn như thủ tục nhập cảnh, quy trình phục vụ tại sân bay, kết nối giao thông, sản phẩm du lịch và cơ chế phối hợp. Theo ông, đâu là những vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ và Hà Nội cần tổ chức thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Văn Phong: Khai thác khách trung chuyển đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Cần nhấn mạnh rằng chỉ cần một khâu thiếu thuận lợi cũng có thể khiến hành khách không lựa chọn rời sân bay, dù họ có nhu cầu và Hà Nội có nhiều sản phẩm hấp dẫn. Vì vậy, cần nhìn nhận các điểm nghẽn theo toàn bộ hành trình của khách, từ khi tiếp cận thông tin đến lúc quay lại sân bay.

Trước hết là thủ tục nhập cảnh, thị thực và điều kiện tham gia chương trình tham quan. Đây là nội dung liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan Trung ương. Các cơ quan liên quan của thành phố cần chủ động tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn, phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tạo thuận lợi cho hành khách có nhu cầu tham quan ngắn ngày, đồng thời bảo đảm yêu cầu về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn và quản lý cư trú.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan của thành phố cần nghiên cứu phương thức tạo thuận lợi có kiểm soát, xác định rõ nhóm khách, thời gian lưu lại tối thiểu, điều kiện tham gia, tiêu chí đối với doanh nghiệp tổ chức và trách nhiệm đưa khách trở lại sân bay. Những đề xuất liên quan đến thị thực, xuất nhập cảnh phải được xem xét trên cơ sở pháp luật và do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thành phố cần chủ động kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thứ hai là quy trình hỗ trợ tại sân bay. Hành khách muốn rời sân bay tham quan phải thực hiện nhiều bước liên quan đến điều kiện nhập cảnh, hành lý, đăng ký tour, bố trí phương tiện và thời gian quay lại làm thủ tục. Nếu các khâu do nhiều đơn vị đảm nhiệm nhưng thiếu đầu mối phối hợp, khách sẽ phải tự tìm hiểu, gây mất thời gian và phát sinh tâm lý e ngại. Do đó, cần nghiên cứu quy trình hỗ trợ thống nhất, dễ nhận biết, công khai điều kiện tham gia, giá cả, lịch trình và đầu mối xử lý khi phát sinh sự cố.

Thứ ba là giao thông và chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cần thiết kế tour xuất phát từ quỹ thời gian thực tế của hành khách thay vì lấy tour truyền thống rồi rút ngắn thời lượng. Các chương trình phải có giá minh bạch, dịch vụ cụ thể, phương thức đặt thuận tiện và phương án điều chỉnh khi lịch bay thay đổi.

Thứ tư là khác là dữ liệu, đây là vấn đề rất quan trọng. Thành phố cần phối hợp với sân bay, hãng hàng không và doanh nghiệp phân tích sâu hơn về tuyến bay, quốc tịch, thời gian nối chuyến, nhóm khách đủ điều kiện nhập cảnh, nhu cầu tham quan và khả năng chi tiêu. Cần phân biệt tổng số khách nối chuyến với số khách thực sự có đủ điều kiện và thời gian tham gia sản phẩm. Có dữ liệu đầy đủ mới lựa chọn được thị trường ưu tiên và đánh giá chính xác hiệu quả.

Về tổ chức thực hiện, cần có đầu mối điều phối chung. UBND Thành phố có thể nghiên cứu giao cơ quan đầu mối tham mưu, phối hợp với các sở, ngành về du lịch, giao thông, văn hóa, thương mại, tài chính, công nghệ; đồng thời kết nối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, vận tải, lưu trú và các điểm đến. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và kết quả đầu ra.

Quá trình thực hiện cần phân định rõ đâu là nhiệm vụ quản lý Nhà nước, đâu là hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp đầu tư, đâu là nội dung cần hỗ trợ hoặc đặt hàng. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa phải minh bạch, bảo đảm cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

Trước mắt cần nghiên cứu để thí điểm rồi đánh giá kỹ các yếu tố trước khi nhân rộng. Quá trình thí điểm cần được đánh giá bằng các chỉ tiêu như số khách tham gia, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, mức chi tiêu, mức độ hài lòng và tỷ lệ quay lại sân bay đúng giờ. An toàn và đúng giờ phải là điều kiện bắt buộc, không thể đánh đổi để tăng số lượng khách.../.

PV: Xin cảm ơn ông !