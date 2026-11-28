Tham dự Hội nghị CLMV lần thứ 12 có Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể của hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị CLMV 12. Ảnh: Đức Thanh

Lần đầu tiên đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế được mời tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước thành viên và đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế được mời tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước thành viên và đại diện một số đối tác khu vực, tổ chức quốc tế được mười tham dự Hội nghị CLMV 12. Ảnh: Đức Thanh

Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và hai phụ lục về các sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình di sản CLMV. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia.