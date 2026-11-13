Đắk Lắk mở rộng quản lý thuế qua dữ liệu hộ kinh doanh

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhiệm vụ thu từ hộ, cá nhân kinh doanh được giao là 414 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, số thu đạt 424,65 tỷ đồng, bằng 102,57% dự toán năm, vượt 10,65 tỷ đồng so với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, số thu giảm 50,89 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,7%.

Để tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”. Đồng thời, cơ quan thuế đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp quản lý, chống thất thu và kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn ngành có 12.640 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, gồm 3.150 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng và 8.709 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Công chức thuế hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong số các hộ đã đăng ký, có 10.398 hộ đang hoạt động, trong đó 10.378 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 99,8%. Đối với 2.242 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống và không có nhu cầu sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã thông báo dừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với quản lý hóa đơn, Thuế tỉnh tập trung đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử và kê khai doanh thu. Tính đến ngày 27/10/2026, toàn ngành có 76.968/82.779 hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, đạt 93%, tăng 3 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong đó, 4 Thuế cơ sở gồm số 5, 7, 9 và 10 đã hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Về kê khai doanh thu, đến ngày 27/10, có 11.306/12.319 hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp thông báo kê khai doanh thu, đạt tỷ lệ 92%. Các Thuế cơ sở 7, 8, 9, 10 và 11 đã hoàn thành chỉ tiêu kê khai doanh thu, đạt 100%.

Việc hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử cũng được đẩy mạnh. Đến nay, có 81.952/87.395 người nộp thuế thuộc diện cần đôn đốc đã sử dụng eTax Mobile, đạt 94%, tăng 1 điểm phần trăm so với tháng trước. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu 90% do Cục Thuế giao từ đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn mức phấn đấu 95% của Thuế tỉnh.

Bên cạnh hộ kinh doanh truyền thống, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Trọng tâm là rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên các nền tảng này vào cơ sở dữ liệu chung của ngành.

Trong kỳ, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho 35 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Số tiền nộp qua Cổng thông tin điện tử đạt 927 triệu đồng, gồm 134 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và 793 triệu đồng thuế giá trị gia tăng. Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu, ngành Thuế đã xử lý truy thu 51 triệu đồng.

Lũy kế đến nay, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã cấp mã số thuế cho 1.874 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, với tổng số tiền nộp qua Cổng thông tin điện tử đạt 12,7 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân là 3,7 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 9 tỷ đồng. Số tiền truy thu qua rà soát, xử lý lũy kế đạt 16,35 tỷ đồng./.