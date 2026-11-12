Doanh nghiệp

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

17:24 | 12/11/2026
(TBTCO) - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND. Trong giai đoạn đầu, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.
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Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành thông báo hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND ngày 3/10/2026 của UBND thành phố.

Đối tượng đăng ký là các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, đáp ứng điều kiện đối với nhà cung cấp và sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND.

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, để tập trung thẩm định và sớm bổ sung các sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện vào Danh mục hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ từ ngày ký thông báo đến hết ngày 30/11/2026. Sau khi hoàn thành thẩm định các hồ sơ đã tiếp nhận, Sở sẽ thông báo thời gian tiếp nhận tiếp theo.

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử. Ảnh: Thái Hưng

Theo hướng dẫn, hồ sơ đăng ký lần đầu gồm 3 thành phần: Đơn đăng ký; bản thuyết minh về nhà cung cấp kèm tài liệu chứng minh; bản thuyết minh về sản phẩm, dịch vụ kèm tài liệu chứng minh. Mỗi sản phẩm độc lập phải lập một bản thuyết minh riêng.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo một lần để nhà cung cấp hoàn thiện, bổ sung. Quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo mà không bổ sung đầy đủ, hồ sơ sẽ được trả lại. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được thẩm định trong thời hạn 30 ngày; trường hợp cần giải trình, làm rõ, nhà cung cấp phải gửi văn bản giải trình trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ lưu ý, giá sản phẩm, dịch vụ đề nghị đưa vào Danh mục hỗ trợ phải là giá được công khai, có căn cứ xác định và ghi cụ thể, không ghi theo khoảng giá. Mức giá phải được xác định sau khi trừ các khoản giảm giá, chiết khấu, khuyến mại hoặc ưu đãi của nhà cung cấp; đã bao gồm thuế và chi phí bắt buộc để sử dụng đầy đủ sản phẩm, dịch vụ; đồng thời không cao hơn giá áp dụng cho khách hàng có điều kiện giao dịch tương đương tại cùng thời điểm.

Các nhà cung cấp có thể đăng ký sản phẩm, dịch vụ độc lập hoặc theo nhóm sản phẩm, dịch vụ (combo tổng thể). Mỗi combo được xem xét như một sản phẩm, dịch vụ độc lập và phải có bản thuyết minh riêng. Đối với sản phẩm có chức năng trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ cần nêu rõ mô hình sử dụng và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật về trí tuệ nhân tạo.

Hồ sơ được đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://conghotro.hanoi.gov.vn, đồng thời gửi hồ sơ điện tử đã ký, đóng dấu theo quy định về địa chỉ thư điện tử vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn. Trường hợp văn bản không được ký số, nhà cung cấp phải gửi thêm hồ sơ bản giấy đến Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, số 185 Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Về các đợt hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ công bố các đợt hỗ trợ và cấp phiếu hỗ trợ trong năm theo quy định. Đợt hỗ trợ thứ nhất đã được công bố theo Thông báo số 9858/TB-SKHCN ngày 1/11/2026 và Quyết định số 2246/QĐ-SKHCN cùng ngày.

Đợt 1 tiếp nhận đăng ký cấp phiếu đến 17 giờ ngày 4/12/2026, trừ trường hợp được gia hạn, hoặc đến khi kinh phí của đợt được phân bổ hết. Sản phẩm, dịch vụ được bổ sung vào Danh mục hỗ trợ sau khi thẩm định đủ điều kiện sẽ được đối tượng thụ hưởng lựa chọn đăng ký cấp phiếu trong thời gian đợt hỗ trợ đang triển khai. Đợt hỗ trợ thứ hai dự kiến được công bố vào đầu năm 2027, sau khi thành phố phân bổ dự toán theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các nhà cung cấp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác, sớm gửi đăng ký để sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện có thể được đưa vào danh mục và tiếp cận các đợt hỗ trợ của thành phố. Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ là Phòng Kinh tế số và Xã hội số, điện thoại: 024 35121166.

Nam Khánh
Từ khóa:
hà nội tiếp nhận hồ sơ thương mại điện tử chuyển đổi số

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