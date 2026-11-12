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Chứng khoán ngày 12/11: Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index quay đầu giảm

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:28 | 12/11/2026
Sau hai phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu giảm khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều. Sắc đỏ chiếm ưu thế, trong khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân gần đây.
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VN-Index giảm hơn 12 điểm

Sau 2 phiên tăng điểm, thị trường chịu áp lực điều chỉnh khi các chỉ số chính hướng đến vùng kháng cự, đường xu hướng giảm giá ngắn trung hạn. VN-Index đầu phiên tăng điểm nhẹ hướng đến vùng giá 1.750 điểm với thanh khoản khá thấp, áp lực bán vùng giá cao gia tăng. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%) về mức 1.734,75 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm.

Chứng khoán ngày 12/11: Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index quay đầu giảm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 199 mã giảm giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 94 mã tăng giá.

VN-Index kết phiên giảm về điểm số, đồng thời độ mở nghiêng về sắc đỏ khi chỉ có 11/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Gỗ, phân bón và thủy sản là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thiết bị điện, chứng khoán và y tế là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -15,84 điểm, về mức 1.839,43 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 22 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 655 triệu cổ phiếu giảm -3,91% về khối lượng nhưng giá trị đạt 15.138 tỷ đồng tăng 9,34% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,89 điểm, lên mức +0,89 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,32 điểm, về mức 121,25 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -876 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-450 tỷ đồng), KDH (-107 tỷ đồng), STB (-99 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HDB (60 tỷ đồng), MSN (41 tỷ đồng) và CTD (28 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng.

Ngân hàng gây sức ép, cổ phiếu xây dựng đi ngược thị trường

Tương tự phiên liền trước, VN-Index giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian. Lần này, lực cầu cuối phiên chưa đủ kéo chỉ số trở lại sắc xanh, khiến thị trường quay đầu giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp. Số cổ phiếu giảm gần gấp đôi số mã tăng, trong khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn 18% so với bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy, nhà đầu tư vẫn thận trọng khi chỉ số lùi về gần vùng hỗ trợ.

Nhóm ngân hàng tiếp tục gây sức ép lên VN-Index. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB, VPB và TCB đồng loạt điều chỉnh, trong đó, VPB giảm 1,8%. Một số mã như NAB, STB và LPB giữ được sắc xanh, song lực đỡ còn hạn chế. Khi nhiều cổ phiếu có tỷ trọng lớn cùng giảm, nhịp hồi của chỉ số khó duy trì đến cuối phiên.

Chứng khoán ngày 12/11: Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index quay đầu giảm
VN-Index giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian. Ảnh: Đức Thanh

Áp lực bán cũng lan sang nhóm chứng khoán. Sắc đỏ chiếm ưu thế, với VND giảm 2,7% và nhiều cổ phiếu như VIX, VCI, SSI cùng đi xuống. CTS là điểm sáng hiếm hoi khi tăng nhẹ. Sau những nhịp hồi trước đó, diễn biến trong phiên cho thấy, dòng tiền vẫn dè dặt với nhóm cổ phiếu này.

Ở nhóm bất động sản, phần lớn cổ phiếu điều chỉnh, trong đó có DXG, BCM, HDC và NVL. Sắc xanh chỉ xuất hiện ở một số mã như VPI, NLG, còn FIR tăng trần. Nhóm dầu khí phân hóa rõ hơn. PLX đi lên cùng PVD và BSR, trong khi GAS và một số cổ phiếu dịch vụ dầu khí giảm điểm.

Dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng. DPG nổi bật với mức tăng 6,5%, CTD tăng 3,5%, còn L10 đóng cửa ở giá trần. Ngoài nhóm này, NKG và REE cũng giữ được đà tăng. Sức mua tập trung vào những cổ phiếu riêng lẻ, nên các điểm sáng trong phiên chưa đủ bù đắp áp lực từ nhóm vốn hóa lớn.

Dù sắc đỏ chiếm ưu thế, biên độ giảm của VN-Index khá hẹp và chỉ số vẫn đứng trên mốc 1.720 điểm. Thanh khoản thấp phản ánh sự thận trọng của dòng tiền, đồng thời cho thấy áp lực bán chưa gia tăng rõ rệt. Trong những phiên tới, khả năng giữ mốc 1.720 điểm và mức độ lan tỏa của lực mua sẽ giúp đánh giá triển vọng phục hồi./.

Tấn Minh
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VN Index giảm điểm ngày 12/11 Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 12/11 Thanh khoản sàn HOSE ngày 12/11 Diễn biến chỉ số VN30 ngày 12/11 Nhóm ngành tăng giảm trong phiên 12/11

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