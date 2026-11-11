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Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:45 | 11/11/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến giằng co, VN-Index giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian nhưng vẫn có phiên tăng thứ hai liên tiếp nhờ lực cầu cải thiện về cuối phiên. Thanh khoản giảm đáng kể so với phiên trước trong khi đó khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ.
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VN-Index tăng gần 4 điểm

Sau phiên tăng điểm khá tích cực với thanh khoản cải thiện. Thị trường chịu áp lực bán giá cao khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Điểm khá tích cực là thanh khoản giảm khi giá giảm. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về 1.735 điểm sau đó phục hồi cuối phiên với lực cầu cải thiện ở một số nhóm mã. Kết phiên VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,22%) lên mức 1.746,90 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm.

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/11

Trong phiên giao dịch hôm nay mặc dù thị trường đóng cửa tăng điểm nhưng độ rộng thị trường lại nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 154 mã giảm giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 154 mã tăng giá.

VN-Index kết phiên với độ mở nghiêng về sắc xanh khi 26/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, chứng khoán và cao su là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nước và môi trường, dầu khí và sản xuất công nghiệp là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm -5,66 điểm, về mức 1.855,27 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn với 13 mã giảm giá, 6 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Thanh khoản sụt giảm đáng kể khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 680 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.844 tỷ đồng giảm -18,03% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,53 điểm, về mức 255,73 điểm; còn UPCoM-Index tăng +0,16 điểm, lên mức 121,57 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng nhẹ với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 75 tỷ đồng. Trong đó, VIC 139 tỷ đồng, POW 78 tỷ đồng và VHM 47 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -48 tỷ đồng, NVL -39 tỷ đồng, ACB -35 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng.

Cổ phiếu trụ kéo chỉ số đảo chiều, dòng tiền vẫn thận trọng

VN-Index mở cửa tăng nhẹ nhưng nhanh chóng lùi xuống dưới tham chiếu khi áp lực bán gia tăng. Chỉ số giao dịch trong sắc đỏ phần lớn thời gian trước khi lực cầu cải thiện về cuối phiên, giúp VN-Index đảo chiều và đóng cửa tăng 3,83 điểm. VIC giữ vai trò chính khi đóng góp 5,23 điểm, vượt mức tăng chung của chỉ số. VHM và VCB hỗ trợ thêm lần lượt 0,85 điểm và 0,69 điểm. Ở chiều ngược lại, MCH giảm 2,58%, là cổ phiếu kéo giảm VN-Index nhiều nhất.

Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa vừa. TPB và SHB ở nhóm ngân hàng, PVT và VSC ở nhóm vận tải biển tăng khoảng 2 - 3%. Một số cổ phiếu thép và điện cũng góp phần hỗ trợ thị trường vào cuối phiên. Khối ngoại duy trì mua ròng 79 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào VIC, POW và HDB.

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co
VN-Index lấy lại sắc xanh vào cuối phiên, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Sau phiên tăng mạnh trước đó, giao dịch trở lại trạng thái thăm dò. Khối lượng khớp lệnh giảm so với phiên trước và thấp hơn 22% so với bình quân 20 phiên. Việc chỉ số lấy lại sắc xanh khi khối lượng giao dịch thấp cho thấy áp lực bán chưa gia tăng mạnh. Tuy vậy, mức đóng góp lớn của VIC cùng độ rộng nghiêng về phía các mã giảm cho thấy đà hồi phục cuối phiên còn tập trung ở một số cổ phiếu.

Diễn biến của hai chỉ số chính cũng chưa đồng thuận. VN-Index đã vượt đường trung bình 20 phiên, trong khi VN30 vẫn giao dịch dưới đường này. Sự phân hóa giữa hai chỉ số khiến khả năng duy trì đà tăng của thị trường còn phụ thuộc vào mức độ cải thiện của lực cầu, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo nhận định của chuyên gia, VN-Index vẫn đứng trên các đường trung bình 10 và 20 phiên và có thể kiểm định vùng kháng cự 1.760 - 1.770 điểm nếu dòng tiền cải thiện. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và lực mua chưa lan tỏa cho thấy thị trường có thể tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, hạn chế mua đuổi và theo dõi phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ 1.740 - 1.750 điểm./.

Mai Tấn
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