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Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index ngắt nhịp hồi phục, khối ngoại trở lại mua ròng

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
18:53 | 06/11/2026
Áp lực từ diễn biến tiêu cực trên thị trường tài chính thế giới cùng sức ép bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index khép lại tuần trong sắc đỏ. Lực cầu bắt đáy giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng trở thành điểm sáng.
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VN-Index giảm hơn 15 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, chịu tác động từ đà giảm mạnh của chứng khoán thế giới và áp lực chốt lời sau hai phiên hồi phục mạnh trước đó. Kết phiên 6/11, VN-Index giảm 15,37 điểm (0,88%), xuống 1.725,36 điểm.

Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index ngắt nhịp hồi phục, khối ngoại trở lại mua ròng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 206 mã giảm giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và 99 mã tăng giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm, theo sau là hóa chất và bất động sản. Ở chiều ngược lại, chỉ có hai nhóm ngành truyền thông và dịch vụ tài chính giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -18,84 điểm, về mức 1.846,39 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường giảm mạnh là yếu tố khiến thanh khoản khớp lệnh cao hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 984 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 18.799 tỷ đồng tăng 18,76% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,12 điểm, lên mức 256,73 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,73 điểm, về mức 121,75 điểm.

Giữa bối thị trường ảm đạm, điểm sáng trên thị trường Việt Nam là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 436 tỷ đồng, sau chuỗi bán ròng kéo dài trước đó. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 394 tỷ đồng. Chiều mua, KDH được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 171 tỷ đồng. Xếp sau là VND với hơn 99 tỷ đồng và VIX khoảng 93 tỷ đồng. MSNVIC cũng nằm trong nhóm được gom mạnh, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 86 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 151 tỷ đồng. VCB đứng thứ hai với khoảng 111 tỷ đồng. MBB, MCH và BSR lần lượt bị bán ròng khoảng 44 tỷ đồng, 42 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp đà giảm

Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch, khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ phần lớn thời gian. Có thời điểm, chỉ số lùi về quanh 1.713 điểm trước khi lực cầu bắt đáy quay trở lại, giúp thị trường từng bước thu hẹp mức giảm. Trong phiên chiều, VN-Index có lúc tiến sát vùng 1.730 điểm, song sức mua chưa đủ bền để duy trì nhịp hồi phục. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện trên diện rộng, dù lực cầu tại vùng giá thấp đã góp phần nâng đỡ thị trường.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC và VHM gây sức ép đáng kể khi lấy đi tổng cộng khoảng 7,8 điểm của VN-Index. FPT giảm 4%, xuống 50.800 đồng/cổ phiếu; VCB, MCH, GVR cùng một số cổ phiếu ngân hàng cũng điều chỉnh, khiến chỉ số thiếu động lực phục hồi. Nhóm thép và xây dựng chịu áp lực bán, trong khi dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu riêng lẻ.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực hơn. VND tăng 5,3%; VCI, SHS, MBS và CTS duy trì sắc xanh. VIX tăng 1,9%, đồng thời dẫn đầu giá trị giao dịch toàn thị trường với gần 1.247 tỷ đồng. Sự khởi sắc của nhóm này góp phần hỗ trợ tâm lý, nhưng chưa đủ bù đắp tác động từ các cổ phiếu lớn giảm giá.

Thanh khoản gia tăng so với phiên trước và ở mức cao nhất trong khoảng nửa tháng. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực hơn, song giá trị giao dịch tăng trong một phiên giảm điểm cũng cho thấy lượng cung vẫn lớn.

Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index ngắt nhịp hồi phục, khối ngoại trở lại mua ròng
VN-Index chìm trong sắc đỏ phần lớn thời gian giao dịch trong phiên cuối tuần. Ảnh: Đức Thanh

Nhìn lại tuần giao dịch, VN-Index có hai phiên hồi phục liên tiếp vào giữa tuần và từng vượt mốc 1.750 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chưa được củng cố do lực cầu thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự 1.750–1.760 điểm. Biến động tiêu cực từ thị trường chứng khoán quốc tế trong phiên cuối tuần cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước, khiến nhịp hồi phục bị gián đoạn.

Phiên giảm điểm cuối tuần cho thấy thị trường vẫn gặp khó trong việc duy trì đà tăng. Thanh khoản gia tăng phản ánh giao dịch sôi động hơn và lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, song áp lực cung còn lớn. Dòng tiền tiếp tục phân hóa, tập trung ở một số cổ phiếu thay vì tạo được sức nâng đỡ trên diện rộng.

Trong ngắn hạn, vùng 1.715 - 1.730 điểm được xem là khu vực hỗ trợ cần theo dõi, trong khi vùng 1.755 - 1.775 điểm là ngưỡng cản VN-Index cần vượt qua để củng cố khả năng hồi phục./.

Tấn Minh
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VN Index ngày 6/11 áp lực bán cổ phiếu vốn hóa lớn Nhóm ngành công nghệ thông tin giảm điểm Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới thị trường chứng khoán việt nam khối ngoại mua ròng Thanh khoản sàn HOSE tăng cao diễn biến chỉ số VN30

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