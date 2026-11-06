Thị trường

Người đàn ông tại An Giang trúng xổ số Vietlott, trao tặng an sinh xã hội 5 tỷ đồng

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
18:58 | 06/11/2026
Ngày 6/11/ 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01415 ngày 24/10/2026 cho anh T.V, với giá trị giải thưởng 199.984.690.250 đồng. Tại lễ trao thưởng, anh T.V đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
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Ngày 6/11/ 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01415 cho anh T.V, với giá trị giải thưởng 199.984.690.250 đồng.

Người đàn ông tại An Giang trúng xổ số Vietlott, trao tặng an sinh xã hội 5 tỷ đồng
Anh T.V nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01415 với giá trị 199.984.690.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh T.V – thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Người đàn ông tại An Giang trúng xổ số Vietlott, trao tặng an sinh xã hội 5 tỷ đồng
Tấm vé may mắn mang về giải Jackpot gần 200 tỷ đồng cho anh T.V

Anh T.V hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Anh bắt đầu tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55. Anh T.V chia sẻ khi nhận tin trúng thưởng thì anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Người trúng thưởng của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Tại lễ trao thưởng, anh T.V đã dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt, tiếp tục quan niệm sẻ chia một phần may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Người đàn ông tại An Giang trúng xổ số Vietlott, trao tặng an sinh xã hội 5 tỷ đồng
Anh T.V trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội

Theo quy định, anh T.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19,99 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định./.

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn/login?utm_campaign=24h26&utm_source=vietlott&utm_medium=pr&utm_content=all

Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.

Mai Tấn
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xổ số Vietlott trúng thưởng giải Jackpot 1 Power 6/55 lễ trao giải Jackpot 1 Power 6/55 giải thưởng gần 200 tỷ đồng quỹ tâm tài việt

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