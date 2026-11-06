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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:34 | 06/11/2026
(TBTCO) - Mở cửa phiên ngày 6/11, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều giảm với mức giảm từ lên đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn về 136,3 - 140,9 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng tiếp tục tăng 89 USD so với hôm qua, lên 4.089 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng tương đương hơn 127 triệu đồng, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến của vàng đang chịu tác động từ hai chiều: áp lực lạm phát dai dẳng khiến các ngân hàng trung ương phải cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi triển vọng giá kim loại quý vẫn được các tổ chức dự báo ở mức cao. Theo phân tích đăng trên Kitco, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là cơ quan mới nhất điều chỉnh lãi suất trong bối cảnh lạm phát được dự báo tiếp tục tăng.

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ngày 5/11, BoE nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 4%, đồng thời nhận định lạm phát có thể tăng trong năm tới. Dù vậy, Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) không đưa ra định hướng cụ thể về những bước đi tiếp theo. BoE cho biết quyết định sẽ được xem xét tại từng kỳ họp, dựa trên dữ liệu và diễn biến kinh tế.

Trong quá trình đánh giá, MPC đặc biệt theo dõi khả năng giá năng lượng cao lan sang giá các mặt hàng khác và tác động rộng hơn đến nền kinh tế. Các yếu tố được xem xét gồm tiền lương cơ bản, hành vi định giá của doanh nghiệp và mức độ dư thừa công suất. BoE cho biết sẽ điều chỉnh lãi suất khi cần thiết để đưa lạm phát CPI trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn.

Ngay sau thông tin chính sách, vàng chịu áp lực bán nhẹ khi thị trường phản ứng với quyết định của BoE, nhưng sau đó vẫn giữ được đà tăng. Diễn biến này cho thấy tác động từ chính sách tiền tệ chưa làm thay đổi xu hướng đi lên của kim loại quý trong phiên.

Về triển vọng dài hạn, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân đạt 4.600 USD/ounce trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng giá có thể điều chỉnh trong các năm tiếp theo: giảm 7,6% trong năm 2027, còn bình quân 4.250 USD/ounce, rồi giảm thêm 5,9% trong năm 2028, xuống 4.000 USD/ounce.

Dự báo mới kém lạc quan hơn nhận định hồi tháng 4 của WB. Khi đó, ngân hàng này kỳ vọng giá vàng bình quân đạt 4.700 USD/ounce trong năm nay và 4.300 USD/ounce vào năm 2027.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng xuống ngưỡng 136,9 - 140,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 137 - 141 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về lên ngưỡng 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng. SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Vàng thế giới tăng 89 USD, trong nước tiếp đà đi lên
Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 6/11. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng trong nước tiếp đà tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 100.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 139 - 142,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 138,4 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,6 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 138,4 - 142,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ tăng 1,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 138 - 142 triệu đồng/lượng. SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 06/11/2026 12:00

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