Bất động sản

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 70 trong tháng 12/2026

10:57 | 06/11/2026
(TBTCO) - Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; đồng thời hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp trong tháng 12-2026, tạo điều kiện đưa dự án về đích vào cuối năm 2027.
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Chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường hai dự án giao thông trọng điểm gồm Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp. Tại đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những điểm nghẽn về thi công và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài 21,7 km, quy mô mặt cắt ngang 50-60 m. Theo thông tin tại buổi kiểm tra, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 1/4 kế hoạch.

Trước tiến độ này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, đặc biệt tại khu vực cầu Mai Lĩnh. Các đơn vị phải rà soát tiến độ từng hạng mục, chủ động khắc phục vướng mắc, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh thi công, thành phố lưu ý công tác tổ chức giao thông trong quá trình triển khai dự án. Các đơn vị cần xây dựng phương án phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với những khó khăn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ, báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cần được thực hiện chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm để bảo đảm các điều kiện triển khai dự án.

Về phương án tổ chức không gian tuyến đường, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế đoạn cắt đê sông Đáy. Đồng thời, giao phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các xã, phường liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến Quốc lộ 6 sau khi được cải tạo, mở rộng.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 70 trong tháng 12/2026
hó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 (đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp). Ảnh: Hồng Thái

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp, yêu cầu trọng tâm được thành phố đặt ra là giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng của dự án có khối lượng lớn, liên quan đến địa bàn 5 phường, xã gồm Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Đại Thanh và Thanh Trì. Đây là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự tập trung và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong quá trình thu hồi đất, bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án kiến nghị các xã, phường sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để có thể triển khai thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích, khối lượng mặt bằng còn vướng mắc; xác định cụ thể từng vị trí, từng trường hợp và trách nhiệm xử lý. Những khó khăn phát sinh cần được chủ động phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được giao phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị và phương án tổ chức thi công để triển khai ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan, bảo đảm tiến độ đề ra.

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường 70 trong tháng 12/2026 được xác định là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh thi công, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027.

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã khảo sát dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ, hạ tầng kết nối trên địa bàn xã Vật Lại và làm việc tại xã. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển dự án theo hướng hình thành công viên tưởng niệm sinh thái.
Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội giải phóng mặt bằng đường 70

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