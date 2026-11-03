Bất động sản

Miền Trung tăng đầu tư hạ tầng hàng không, mở không gian tăng trưởng

Hà Minh

Hà Minh

06:43 | 03/11/2026
(TBTCO) - Từ nâng công suất nhà ga hành khách, tăng thêm đường cất hạ cánh, vị trí đỗ máy bay đến đầu tư mới dự án, miền Trung đang từng bước mở rộng "cửa bầu trời", mở không gian tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế.
aa

Xây đường băng, mở rộng kết nối

Lúc 15h40 ngày 29/10, tại cảng hàng không quốc tế Phù Cát (tỉnh Gia Lai), chuyến bay charter đầu tiên từ Ma Cao (Trung Quốc) đã tiếp đất an toàn tại đường cất hạ cánh số 2, ghi dấu mốc chính thức đưa công trình vào khai thác.

Bắt đầu xây dựng từ tháng 8/2025, đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Mặc dù được triển khai trong điều kiện tiến độ gấp, phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, dự án đã về đích, đáp ứng chất lượng, an toàn và an ninh hàng không. Kể từ nay, cảng hàng không Phù Cát có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code E khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai thác tương ứng.

Miền Trung tăng đầu tư hạ tầng hàng không, mở không gian tăng trưởng
Đường băng tại sân bay Quảng Trị đang được bay thử nghiệm, hướng đến tháng 3/2027 đưa vào vận hành, khai thác. Ảnh: Duy Lợi

Cũng trong tháng 10, tại Quảng Trị, máy bay Cessna 208 của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng bay rà soát, kiểm tra và đánh giá an toàn tĩnh không, phục vụ quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật trước khi sân bay Quảng Trị đi vào khai thác.

Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T - CIENCO4 làm chủ đầu tư, vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo quy hoạch điều chỉnh, sân bay được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Sân bay đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến nay, tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%.

Song song với thi công, tháng 8/2026, doanh nghiệp dự án ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung xây dựng tài liệu, thực hiện thủ tục cấp phép, tư vấn mô hình tổ chức, kế hoạch nhân sự và các hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác cảng hàng không. Đến nay, khối lượng công việc tư vấn đã triển khai đạt trên 60%.

Đầu tư với tầm nhìn dài hạn

Tại miền Trung, với vai trò trung tâm của khu vực, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng những năm qua liên tục được đầu tư mới (nhà ga quốc tế T2), nâng cấp nhà ga T1, nhưng tiến độ đầu tư vẫn chưa theo kịp tăng trưởng hành khách.

Để có giải pháp tổng thể phát triển bền vững, cuối tháng 8/2026, ACV phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng công bố triển khai các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, gồm dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - giai đoạn 1, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm gia tăng năng lực khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không, du lịch, giao thương của Đà Nẵng và khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Miền Trung tăng đầu tư hạ tầng hàng không, mở không gian tăng trưởng
Đồ họa: Đan Nguyễn

Theo thiết kế, dự án nâng tổng công suất Nhà ga T1 lên 14 triệu hành khách/năm, bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C… Dự án dự kiến khởi công tháng 8/2027; phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 1/2029; toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành tháng 8/2029.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV cam kết, ACV sẽ phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phía bên kia đèo Hải Vân, du lịch TP. Huế đang có bước tăng trưởng tích cực, gây áp lực cho năng lực khai thác của cảng hàng không Phú Bài. Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, cảng hàng không Phú Bài được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050. Tuy nhiên, lãnh đạo TP. Huế cho biết, số hành khách năm 2026 có khả năng đạt 6 triệu lượt. Vì vậy, địa phương mong muốn điều chỉnh công suất thiết kế đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu lượt hành khách/năm, đồng thời kiến nghị sớm đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đồng bộ trước năm 2030.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT ACV nhấn manh, ACV sẽ tiếp tục phối hợp với TP. Huế và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, trao đổi phương án đầu tư, nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và phát triển hạ tầng cảng.

Đối với đề xuất đầu tư đường cất hạ cánh số 2, ACV sẽ rà soát hiện trạng quản lý tài sản, hạ tầng và các quy định liên quan; đồng thời trao đổi với các cơ quan chức năng để làm rõ những nội dung cần thiết, nghiên cứu phương án triển khai phù hợp. Bên cạnh phát triển hạ tầng, ACV và TP. Huế cũng trao đổi các giải pháp thúc đẩy thị trường hàng không gắn với quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế và nâng cao hiệu quả khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Không chỉ đầu tư hạ tầng cứng, ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV cho rằng, cảng hàng không tại các địa phương vừa đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch, giao thương. Vì vậy, thông qua các cảng hàng không, ACV mong muốn tăng cường phối hợp với các địa phương, các hãng hàng không cùng nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp, thu hút hãng bay, mở mới đường bay, tăng tần suất khai thác, nâng cao sản lượng hành khách và tiếp tục mở rộng biên độ tại các thị trường quốc tế tiềm năng.

Hà Minh
Từ khóa:
miền trung hạ tầng hàng không đầu tư hạ tầng mở không gian tăng trưởng mở không gian tăng trưởng,

Bài liên quan

Miền Trung: Nỗ lực “giải nén” vốn đầu tư công

Miền Trung: Nỗ lực “giải nén” vốn đầu tư công

Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

Dành cho bạn

Ngày 3/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng

Ngày 3/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng

Ngày 3/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 3/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng

Hà Nội thu ngân sách tăng 11,2%, vượt dự toán cả năm

Hà Nội thu ngân sách tăng 11,2%, vượt dự toán cả năm

Hướng đến chính sách quản lý thuốc lá đồng bộ và hiệu quả

Hướng đến chính sách quản lý thuốc lá đồng bộ và hiệu quả

Các ngân hàng niêm yết lãi hơn 310.000 tỷ đồng sau 9 tháng, kịch tính những màn bứt tốc và đổi ngôi

Các ngân hàng niêm yết lãi hơn 310.000 tỷ đồng sau 9 tháng, kịch tính những màn bứt tốc và đổi ngôi

TP. Hồ Chí Minh: Sức hút FDI không chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Sức hút FDI không chỉ nằm ở ưu đãi đầu tư

Đọc thêm

Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

(TBTCO) - Nguồn thu từ dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) và hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú giúp Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã CK: VPI) đạt lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 ở mức 481,8 tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng giai đoạn năm trước.
Loạt ẩn số trong phương án mở rộng cao tốc Bắc – Nam

Loạt ẩn số trong phương án mở rộng cao tốc Bắc – Nam

(TBTCO) - Còn khá nhiều nội dung cần tiếp tục làm rõ liên quan đến phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 1.144 km lên quy mô quy hoạch 6 làn xe mới được đề xuất.
Quảng Trị: Khởi công quần thể du lịch sinh thái núi U Bò – hồ Thác Chuối với tổng vốn 16.234 tỷ đồng do Sun Group là chủ đầu tư

Quảng Trị: Khởi công quần thể du lịch sinh thái núi U Bò – hồ Thác Chuối với tổng vốn 16.234 tỷ đồng do Sun Group là chủ đầu tư

(TBTCO) - Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Sun Group đã khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối, tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng. Đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch Quảng Trị, gia tăng doanh thu dịch vụ và góp phần nâng cao đời sống người dân.
Thị trường bất động sản đổi chiều, người mua nhà cần gì ngoài vị trí?

Thị trường bất động sản đổi chiều, người mua nhà cần gì ngoài vị trí?

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang thay đổi khi người mua nhà ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, tiện ích và giá trị sử dụng lâu dài. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách phát triển dự án, thay vì chỉ cạnh tranh về vị trí và giá bán.
Khơi thông nguồn lực đất đai cần đi cùng ổn định cuộc sống người dân

Khơi thông nguồn lực đất đai cần đi cùng ổn định cuộc sống người dân

(TBTCO) - Thảo luận tại hội trường sáng 29/10 về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là việc khơi thông nguồn lực từ đất đai để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phải đi cùng với ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi.
Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

(TBTCO) - Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án bằng hoặc vượt kế hoạch.
Hướng dẫn việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội khi vợ hoặc chồng là người nước ngoài

Hướng dẫn việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội khi vợ hoặc chồng là người nước ngoài

(TBTCO) - Bộ Xây dựng hướng dẫn xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội khi vợ hoặc chồng là người nước ngoài, làm rõ điều kiện thu nhập và đối tượng được hỗ trợ.
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Không lạm dụng thu hồi đất, không tạo khó khăn cho triển khai các dự án

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Không lạm dụng thu hồi đất, không tạo khó khăn cho triển khai các dự án

(TBTCO) - Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, không lạm dụng việc thu hồi đất và không tạo khó khăn cho việc triển khai các dự án.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Miền Trung tăng đầu tư hạ tầng hàng không, mở không gian tăng trưởng

Miền Trung tăng đầu tư hạ tầng hàng không, mở không gian tăng trưởng

Phát triển kinh tế biển: Mở không gian tăng trưởng mới từ doanh nghiệp và công nghệ

Phát triển kinh tế biển: Mở không gian tăng trưởng mới từ doanh nghiệp và công nghệ

Tạo động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư và phát triển

Tạo động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư và phát triển

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng đến 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng đến 1 triệu đồng

Ngày 3/11: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 3/11: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Xây dựng không có kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Tây Hồ Tây

Bộ Xây dựng không có kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Tây Hồ Tây

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 10 tháng năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 10 tháng năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính tiếp tục công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư

Infographics: Bộ Tài chính tiếp tục công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 1/11: Giá heo hơi đã chậm lại và nhiều nơi ngừng giảm

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng